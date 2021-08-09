Под Офисом президента на Банковой установили детскую площадку, на которой некоторые бдительные граждане увидела зраду - петуха в русской косоворотке.
В самом Офисе президента эти обвинения отвергают, настаивая на том, что петух не в косоворотке, а в вышивание. Также там говорят, что это арт-инсталляция по мотивам творчества украинской художницы Марии Примаченко.
Разбирались, что это за площадка и как на это отреагировали украинцы в соцсети.
Петух на Банковой
Перед Офисом президента сегодня закончили монтаж игровой площадки с каруселями и качелями. Арт-локацию, созданную по мотивам полотен украинской художницы Марии Примаченко, откроют ко Дню Независимости. Она будет бесплатной для всех посетителей.
Инициатива создания этого художественного объекта принадлежит Национальному комплексу "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в рамках ежегодного проекта "Лето на ВДНХ".
"Работы Марии Примаченко были выбраны не случайно - они как нельзя лучше иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит", - завил гендиректор Национального комплекса "Экспоцентр Украина" Евгений Мушкин.
Игровая площадка в центре Киева. Фото: Страна
В Офисе президента сказали, что Владимир Зеленский поддержал идею создания такой площадки на Банковой.
"Зигующий петух в косоворотке"
Но как только фото площадки появились в сети, там обнаружили "зраду" - петуха в российской косоворотке.
Особенно активно публиковали посты на эту тему сторонники Порошенко.
"Скажите мне что это фейк! Скажите мне что это фотошоп! Скажите мне что это все не правда! Обдолбанный петух в косоворотке возле Офиса Президента Украины…", - написал экс-советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
А экс-нардеп Борислав Береза назвал инсталляцию "зигующим петухом в косоворотке".
После чего Офису президента пришлось оправдываться.
Площадка на Банковой. Фото: Страна
Не косоворотка, а вышиванка. Не петух, а селезень
В Офисе президента сообщили "Стране", что это не косоворотка, а украинская вышиванка и что внешний вид всех представленных в арт-проекте фантастических существ утверждался БО Благотворительный фонд "Творческое наследие семьи Марии Примаченко".
"Один из героев полотна Марии Примаченко - Петушок в вышиванке (а не в косоворотке, как некоторые утверждают). По словам знатоков украинской традиционной одежды, такой разрез на воротнике мужской рубашки характерен для национального костюма Днепропетровского региона, где был довольно популярным в XIX веке", - заявили в Офисе президента и продемонстрировала картину Марии Примаченко, которая легла в основу персонжа на игровой площадке.
Правда, на самом деле, на ней изображен не петух, а селезень, а картина, написанная в 1987 году, называется "Качур курить у палчатках, щоб не обпалить руки і пятки".
Качур Марии Примаченко
Кстати в неудобную ситуацию с косовороткой однажды попал и Владимир Зеленский, когда были обнародованы его фото ко Дню вышиванки.
В Офисе президента аргументация тогда была такая же. После скандала там объяснили, что это не косоворотка, а национальный украинский костюм, характерный для восточного региона.