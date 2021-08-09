Под Офисом президента на Банковой установили детскую площадку, на которой некоторые бдительные граждане увидела зраду - петуха в русской косоворотке.

В самом Офисе президента эти обвинения отвергают, настаивая на том, что петух не в косоворотке, а в вышивание. Также там говорят, что это арт-инсталляция по мотивам творчества украинской художницы Марии Примаченко.

Разбирались, что это за площадка и как на это отреагировали украинцы в соцсети.

Петух на Банковой

Перед Офисом президента сегодня закончили монтаж игровой площадки с каруселями и качелями. Арт-локацию, созданную по мотивам полотен украинской художницы Марии Примаченко, откроют ко Дню Независимости. Она будет бесплатной для всех посетителей.

Инициатива создания этого художественного объекта принадлежит Национальному комплексу "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в рамках ежегодного проекта "Лето на ВДНХ".

"Работы Марии Примаченко были выбраны не случайно - они как нельзя лучше иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит", - завил гендиректор Национального комплекса "Экспоцентр Украина" Евгений Мушкин.

Игровая площадка в центре Киева. Фото: Страна

В Офисе президента сказали, что Владимир Зеленский поддержал идею создания такой площадки на Банковой.

"Зигующий петух в косоворотке"

Но как только фото площадки появились в сети, там обнаружили "зраду" - петуха в российской косоворотке.

Особенно активно публиковали посты на эту тему сторонники Порошенко.

"Скажите мне что это фейк! Скажите мне что это фотошоп! Скажите мне что это все не правда! Обдолбанный петух в косоворотке возле Офиса Президента Украины…", - написал экс-советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

А экс-нардеп Борислав Береза назвал инсталляцию "зигующим петухом в косоворотке".

После чего Офису президента пришлось оправдываться.

Площадка на Банковой. Фото: Страна

Не косоворотка, а вышиванка. Не петух, а селезень

В Офисе президента сообщили "Стране", что это не косоворотка, а украинская вышиванка и что внешний вид всех представленных в арт-проекте фантастических существ утверждался БО Благотворительный фонд "Творческое наследие семьи Марии Примаченко".

"Один из героев полотна Марии Примаченко - Петушок в вышиванке (а не в косоворотке, как некоторые утверждают). По словам знатоков украинской традиционной одежды, такой разрез на воротнике мужской рубашки характерен для национального костюма Днепропетровского региона, где был довольно популярным в XIX веке", - заявили в Офисе президента и продемонстрировала картину Марии Примаченко, которая легла в основу персонжа на игровой площадке.

Правда, на самом деле, на ней изображен не петух, а селезень, а картина, написанная в 1987 году, называется "Качур курить у палчатках, щоб не обпалить руки і пятки".

Качур Марии Примаченко

Кстати в неудобную ситуацию с косовороткой однажды попал и Владимир Зеленский, когда были обнародованы его фото ко Дню вышиванки.

В Офисе президента аргументация тогда была такая же. После скандала там объяснили, что это не косоворотка, а национальный украинский костюм, характерный для восточного региона.