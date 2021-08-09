Украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса, получив две дозы препарата, в 15 раз меньше рискуют заразиться и попасть в больницу с Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По предварительной информации ведомства, полученной в результате анализа данных за последние три месяца, среди всех украинцев, у которых диагностировали ковид, только 0,7% получили две дозы вакцины. Среди госпитализированных пациентов с коронавирусом полностью привитыми были лишь 0,4%.

В Минздраве заявляют, что вакцинация от коронавируса в 15 раз снижает риск попадания в больницу с ковидом и тяжелого течения болезни. Ведомство рассчитало эту цифру, исходя из того, что на 3 августа полностью привились от коронавируса 5,6% украинцев. Среди больных на это число было 0,7% вакцинированных.

Так, риск заболеть у тех, кто не получил вакцину, в [(100% -0,7%)/(100% - 5,6%)]/(0,7%/5,6%) = 8,42 раз больше. Риск заболеть с последующей госпитализацией у них в [(100% -0,4%)/(100% - 5,6%)]/(0,4%/5,6%) = 14,77 раз больше.

Напомним, в Минздраве обозначили сроки повторной вакцинации от коронавируса полностью привитых украинцев. Их будут колоть через год после базовой вакцинации.

Также мы писали о том, что в Германии подсчитали, сколько жизней помогли спасти карантин и вакцинация. Речь о более 38 000 жизней в период с января по июля 2021 года.