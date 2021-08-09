Украинский спортсмен, который заработал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио по совместительству народный депутат Жан Беленюк считает, что в официальной делегации на Олимпиаде могло бы поехать больше тренеров и меньше работников министерства. Он считает, что по итогу необходимо провести "работу над ошибками".

Об этом депутат Верховной Рады написал на своей странице в Facebook в понедельник, 9 августа.

Беленюк вспомнил о проблеме Марины Килипко - украинской прыгуньи с шестом, тренер которой не был включен в делегацию, хотя она не единожды просила его взять. При этом и сам борец имел схожие проблемы.

"Мне известно об установлении ограничения количества тренеров на команду, и я сам имел определенные сложности на Олимпиаде-за этого. Но в то же время достаточно большое количество функционеров поехала на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько работников Министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио", - написал Беленюк.

Напомним, Килипко рассказала, как важно было ей присутствия ее тренера во время тренировок в Токио.

Ранее Беленюк уже рассказывал "Стране", что ее тренера не пустили из-за того, что Международный Олимпийский комитет установил квоту на количество тренеров.