ФСБ России рассекретило документы о диверсиях с использованием ядов, которые в 1942 году готовили японские военные против советской армии, несмотря на действовавший пакт о нейтралитете. Согласно опубликованным данным, японская сторона собиралась устранять противника с помощью пирожков с ядом или отравленных колодцев. Об этом идет речь в стенографической записи заседания японского Центрального комитета обороны, состоявшегося 10 июня 1942 года. На нем присутствовал командующий Квантунской армией Умэдзу Есидзиро. Об этом сообщает РИА Новости.



"Нам нужно подумать также и о диверсии с применением ядов. <...> Можно, например, заманив 5-6 человек противника, накормить их отравленными пирожками или отравить колодец. Я думаю, что таким мероприятиям следует обучать еще с мирного времени, в особенности переселенцев-колонистов и соответственно руководить ими", - заявил на встрече член комитета Нагатомо.



Затем участники встречи обсуждали, как применение ядов обосновать в армейских документах. Например, старший секретарь комитета Катакура предложил используя фразу "для борьбы против диверсионных действий принимать все возможные меры".

"То есть исправить так, чтобы не упоминать ядовитых веществ", - предложил Катакура.

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Речь идет не об обороне против диверсионных действий противника, а о том, что мы будем совершать диверсионные акты… Я говорю, что мы будем пользоваться ядами", - сказал на это Нагатомо и добавил, что это самый лучший способ при высадке авиадесанта противником.

Также Нагатомо заявил, что "убивать можно и дубиной, и прочим", но нельзя действовать напролом, поэтому лучше применять яды.

Напомним, накануне в ФСБ России впервые рассекретили документы, которые доказывают подготовку военных в Японии к нападению на СССР. В частности, 3-й японской армии еще в январе 1938 году был отдан приказ о приведении ее в боевую готовность.

Как сообщалось, 6 августа, жители Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. В пятницу исполнилось 76 лет ядерному удару ВВС США по этому японскому городу. В Токио памятная церемония прошла в Парке Мира, расположенном в центре города. По всей Японии вчера была объявлена минута молчания.

При этом глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отказался, чтобы на проходящих в Токио Олимпийских играх также почтили памяти жертв ядерной бомбардировки.