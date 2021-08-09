Страны-участницы НАТО оказывают поддержку Украине в стремлении присоединиться к Альянсу. Но для этого Киев должен провести ряд институциональных реформ, а продвижений в этом направлении практически не происходит.

Об этом посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила в интервью для ВВС.

Она рассказала, что страны-члены Альянса поддерживают украинские стремления в присоединении к НАТО.

"Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе", - сказала посол.

При этом она уточнила, что для этого Киеву необходимо совершить ряд действий и об этом периодически идут беседы с украинской стороной, но подвижек пока не наблюдается. В частности речь идет об институциональных реформах, в том числе и о реформе в сфере обороны. И, по словам Симмонс, в сфере реформ остается еще очень много работы.

"Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс.

В дополнение, статус "Партнера расширенных возможностей" и План действий по членству четко говорят: есть сопутствующие реформы, в которых также должно быть прогресс. Это судебная реформа и реформа сектора безопасности", - сказала посол.

Напомним, по словам французского посла, среди членов НАТО нет консенсуса о предоставлении ПДЧ Украине в Альянсе.

Также сообщалось, что в НАТО рассказали о будущем членстве Украины в Альянсе и потребовали от Киева реформ.