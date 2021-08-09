Пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Киев-Чоп. Масштабная авария произошла в понедельник, 9 августа, во Львовской области районе населенного пункта Козева. Об этом сообщает региональная патрульная полиция.

Как предупредили в полиции, в результате столкновения автомобилей Citroen и ВАЗ-2106 затруднено движение транспорта по этому участку дороги. Патрульные обеспечивают регулирование.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из транспортных средств на встречную полосу. Правоохранители изучают причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в турецкой провинции Измир пассажирский микроавтобус не сумел проехать поворот и перевернулся. В результате аварии погибли восемь человек. А накануне в Турции в другой аварии с автобусом в провинции Балыкесир погибли 14 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что модель и экс-помощница главы Львовского облсовета после ДТП под наркотиками отделалась штрафом и лишением прав.

Также мы сообщали, что в тройном ДТП на трассе Киев - Чоп ранены двое детей и погибла двухлетняя девочка.