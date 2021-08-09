Полиция рассказала о подробностях взрыва гранаты в Кривом Роге, который ветеран АТО устроил вечером 8 августа. Мужчина пришел с боеприпасами в магазин, и там заявил, что намерен себя подорвать.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.

Правооохранителям позвонила продавщица магазина. Когда на место прибыл экипаж полиции, оказалось, что мужчина сидит недалеко от торговой точки с гранатой в руках.

К операции привлекли нацгвардейцев бойцов роты ТОР, они оцепили территорию и попытались договориться с мужчиной. Оказалось, что у него две гранаты, и одну он отдал полицейским, но тут же вытащил из кармана вторую и вытянул чеку.

Еще двадцать минут продолжались переговоры, но в итоге мужчина все же бросил ее, что привело ко взрыву. Несмотря на то, что осколки задели и патрульных, они смогли оказать подрывнику домедицинскую помощь. Мужчина хоть и остался без ноги, но выжил, его направили в больницу. Причины, по которым он устроил взрыв, выясняются.

Патрульным, которые работали на месте, также оказали необходимую помощь. Дома у мужчины провели обыск, оказалось, что у него есть еще две гранаты, их изъяли.

Полиция ведет расследование по двум статьям - незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь правоохранителя.

Напомним, на прошлой неделе боец "Айдара" с гранатой захватил здание Кабмина в Киеве.

Также мы писали о том, что в центре Киева под ногами у прохожих нашли килограммы взрывчатки, гранаты и автомат Калашникова.