Мужчина подорвал гранату в Кривом Роге. Фото: Нацполиция

Полиция рассказала о подробностях взрыва гранаты в Кривом Роге, который ветеран АТО устроил вечером 8 августа. Мужчина пришел с боеприпасами в магазин, и там заявил, что намерен себя подорвать. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.

Правооохранителям позвонила продавщица магазина. Когда на место прибыл экипаж полиции, оказалось, что мужчина сидит недалеко от торговой точки с гранатой в руках. 

К операции привлекли нацгвардейцев бойцов роты ТОР, они оцепили территорию и попытались договориться с мужчиной. Оказалось, что у него две гранаты, и одну он отдал полицейским, но тут же вытащил из кармана вторую и вытянул чеку. 

Еще двадцать минут продолжались переговоры, но в итоге мужчина все же бросил ее, что привело ко взрыву. Несмотря на то, что осколки задели и патрульных, они смогли оказать подрывнику домедицинскую помощь. Мужчина хоть и остался без ноги, но выжил, его направили в больницу. Причины, по которым он устроил взрыв, выясняются. 

Патрульным, которые работали на месте, также оказали необходимую помощь. Дома у мужчины провели обыск, оказалось, что у него есть еще две гранаты, их изъяли. 

Полиция ведет расследование по двум статьям - незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь правоохранителя. 

В Кривом Роге мужчина подорвал гранату. Фото полиции

В Кривом Роге мужчина подорвал гранату. Фото полиции

В Кривом Роге мужчина подорвал гранату. Сообщение полиции

Напомним, на прошлой неделе боец "Айдара" с гранатой захватил здание Кабмина в Киеве.

Также мы писали о том, что в центре Киева под ногами у прохожих нашли килограммы взрывчатки, гранаты и автомат Калашникова.

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