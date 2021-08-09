В понедельник, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Николаевскую и Одесскую области. В ходе визита он ознакомится с работой командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и нововозведенными объектами военной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства в своем Тelegram-канале.

Президент Украины регулярно ездит по регионам страны с рабочими визитами, в том числе и на Донбасс. В частности, в конце июля Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Там же прошло выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее глава государства приезжал на Донбасс в июне, в ходе рабочей поездки он посетил передовую и пообщался с бойцами.

Также сообщалось, что в Николаевской области недавно произошел инцидент во время учений - один из снарядов, которые выпустил танк Т-64, разорвался возле жилых домов в селе. После этого прокуратура завела уголовное дело по факту халатного отношения к военной службе во время маневрирований. Но в результате обстрела никто не пострадал.