В Украине - новая зрада. Под Офисом президента бдительные граждане обнаружили петуха в косоворотке.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны"

По этому поводу соцсети уже полны мемов и стеба.

Но что за петух? Откуда он взялся?

Как оказалось, это такая детская площадка, посвящённая творчеству

художницы Марии Примаченко.

Саму арт-локацию откроют ко Дню Независимости и она будет доступна для всех посетителей.

В Офисе президента заявляют, что Владимир Зеленский поддержал идею создания такой площадки на Банковой.

Напомним, ранее у Офиса президента установили зеркальную инсталляцию YOUkraine к 30-летию Независимости Украины. А сам вход оградили металлическим забором.

Это произошло после того, как 20 марта сторонники осужденного за пытки и похищение человека радикала Сергея Стерненко устроили митинг на Банковой. Активисты разбила двери здания Офиса президента и разрисовала фасад.

После погрома на Банковой десяти участникам погрома на Банковой сообщили о подозрении, им грозит до 7 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что обрисованные двери из Офиса президента принесли на телевизионное ток-шоу.