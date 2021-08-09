Украинский каратист, который заработал бронзу на Олимпийских играх, львовянин Станислав Горуна решил поддержать олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих. Девушка столкнулось с негативом в свой адрес после того, как сделала дружескую фотографию с российской спортсменкой. Теперь шквал критики обрушился и на Горуну.

На своей странице в Facebook Горуна написал, что спорт находится за пределами политики.

"Спорт это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов из вашей **** ной политикой", - написал спортсмен.

По его словам, снимок на пьедестале с соперницей - это всего лишь часть этого ремесла и никакого предательства со стороны Магучих, в том что она сфотографировалась с российской спортсменкой нет. А вот в негативных комментариев в ее адрес, по мнению Горуны, гораздо больше "зрады".

"Олимпиада это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт вне политики !! В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! Немного еще бизнеса", - написал каратист и призвал оставить занятия политикой политическим деятелям.

Однако пользователи соцсетей с ним не согласились - пост менее чем за день набрал больше двух тысяч комментариев и многие из них резко негативные. Многие не согласились с утверждением, что спорт находится за пределами политики.

"Подобные спортсмены не имеют морального права выступать под флагом Украины", "ну и чмо малорусское, из-за таких и имеем такую ​​ситуацию в стране. Езжай в ту Говен где спорт вне политики! У нас в Украине если ты братаешься с оккупантами - ты малоросс, коллаборационист! Точка!", "Позор тебе, дядька", "Позор! Мозгов совсем нет" - получил свою дозу хейта в комментариях Горуна.

Некоторые пользователи соцсетей посоветовали ему и вовсе уехать в Россию.





"Своим сообщением я хотел остановить поток негатива, который пошел на 19 летнюю Ярославу Магучих. На самом деле мне это удалось, потому что весь негатив перешел на меня.

Что ж, задание выполнено", - написал каратист в следующем посте.

Гаруна объяснил, что спорт забирает все силы того, кто им профессионально занимается и там нет места для существования политики. Каратист снова попытался объяснить, что обняться на пьедестале - это обычный ритуал во всех странах.

"Я осознаю всю сложность и горечь событий последних 8 лет. Я никоим образом не хотел пренебречь или уменьшить жертву наших бойцов, наших героев, на благо и защиту Украины! Я благодарен им, что имею возможность заниматься любимым делом и также приносить пользу и победы нашем государстве!" - добавил каратист.

Напомним, Магучих и россиянка Ласицкене взяли свои флаги и сделали совместную дружескую фотографию после соревнований. После этого замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что проведет с ней беседу.