В версии приложения с картами от Apple "Apple Maps" Чеченская Республика отображается как "Чеченская Республика Ичкерия", которую в России причислили в террористическим организациям.

Об этом сообщает "РИА Новости" в понедельник, 9 августа.

Отметим, что Чеченская Республика Ичкерия - это непризнанное государственное образование, которое существовало после того, как распался СССР. Летом 1991 года ЧРИ объявила о независимости, после чего между российским правительством и самопровозглашенной республикой возник военный конфликт, в ходе которого армия РФ сделала попытку силой реинтегрировать ЧРИ в состав федерации, но это ей не удалось.

В 1999 году была начата Вторая чеченская война и уже весной следующего года ЧРИ де-факто ликвидировали как государство. Россия отнесла органы власти ЧРИ к террористическим организациям.

Напомним, на сегодняшний день главой Чечни является Рамзан Кадыров. Он находится в "черном списке" США за нарушения прав человека.

Сам же Кадыров придерживается мнения, что он достоин Нобелевской премии за победу над терроризмом и санкции против него несправедливы.