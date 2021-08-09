В понедельник, 9 августа, во Франции начинают требовать предъявление ковид-паспортов или отрицательных ПЦР-тестов у всех посетителей кафе, кинотеатров, музеев, ярмарок, пассажиров автобусов, самолетов и поездов.

А с середины июля подтверждающий вакцинацию или отсутствие заражение коронавирусом документ начали требовать у французов и туристов при посещении любого крупного публичного мероприятия (концерты, стадионы и т.д. - Ред.). Об этом сообщает DPA.

А с 30 сентября предоставлять ковид-паспорт должны будут и подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

Предполагается, что жесткие правила, которые предусматривают обязательную вакцинацию всех медицинских работников до 15 сентября, будут действовать во Франции до середины ноября и применяться ко всем, кому исполнилось 18 лет.

При этом министр здравоохранения Оливье Веран заявил о смягчении некоторых требований. В частности, отрицательный тест на Covid-19 будет действовать в течение 72 часов вместо объявленных ранее 48. Также разрешат самостоятельные тесты, если они проводятся под наблюдением врача.

Напомним, во Франции уже месяц проходят акции протеста против санитарных пропусков. В последний день июля на улицы Франции вышли около 160 тысяч протестующих. Акция сопровождалась драками с полицией.

Также мы сообщали, что во Франции молодые люди стали намеренно заражаться коронавирусом, чтобы избежать вакцинации.