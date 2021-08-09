В понедельник, 9 августа, умер первый российский уполномоченный по правам человека, правозащитник и диссидент Сергей Адамович Ковалев. Он прожил долгую и насыщенную жизнь, на момент смерти Ковалеву был 91 год.

О смерти сообщил сын Сергея Ковалева Иван на своей странице в Facebook.

Первый омбудсмен Российской Федерации умер ранним утром на 92-ом году жизни, во сне. Что стало причиной смерти отца, Иван не сообщил.

Сергей Ковале родился в Украине в 1930 году. Он участвовал в правозащитном движении СССР, а потом, после распада, России. Был видным общественным деятелем. Был приговорен к лишению свободы и ссылке за "антисоветскую агитацию и пропаганду".

В течении 1994 и 1995 годов занимал должность уполномоченного по правам человека РФ, стал одним из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина и главы российской Конституции о правах и свободах человека. Был председателем Российского историко-просветительского и правозащитного общества "Мемориал".

Однажды он добровольно стал заложником в Буденновске, предложив себя вместо захваченных гражданских лиц. После этого он больше суток провел в автобусе с террористами Басаева.

Напомним, 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый председатель Службы безопасности Евгений Марчук. Ему было 80 лет.

"Страна" подробно писала, чем запомнился умерший создатель СБУ и экс-премьер Украины.