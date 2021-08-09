В Украине 49 населенных пунктов остались без электроснабжения в результате грозы и шквального ветра, которые привели к срабатыванию систем автоматической защиты высоковольтных линий электропередач (ЛЭП - Ред.). Основной удар стихии пришелся на Закарпатье (здесь обесточено 47 сел - Ред.) и на Сумскую область (без электричества два населенных пункта - Ред.).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Местные бригады облэнерго занимаются восстановлением электроснабжения пострадавших населенных пунктов.

Также спасатели ГСЧС ликвидируют последствия непогоды в Ивано-Франковской области. В частности, в Рогатине пришлось убирать поваленные бурей деревья, которые перекрыли движение по автодороге.

Кроме того, спасатели ГСЧС предупреждают о следующем разгуле стихии на Прикарпатье, которое ожидается в течение понедельника, 9 августа.

По официальным данным Государственной службы по ЧС, в ближайший час понедельника и вплоть до конца суток 9 августа в Прикарпатье и областном центре - Ивано-Франковске - ожидаются грозы, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Спасатели объявили для этого региона Украины первый уровень опасности (по цветовой шкале это желтый - Ред.).

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