Компания Apple официально подтвердила, что фото и сообщения владельцев iPhone и iPad начнут сканировать в поисках материала с насилием над детьми.

Опасные снимки смогут передавать правоохранительным органам. Новый алгоритм заработает уже с осени. Пока, правда, только на территории США, но эксперты считают, что в будущем могут охватить не только другие страны, но и расширят список запретных тем и фото.

В сети это уже называли приближение эпохи цифровой диктатуры. Ведь по сути "яблочный" гигант начнет массово нарушать приватность пользователей под предлогом поиска незаконных фотографий.

Разбирались, как это будет работать, чем это грозит и как на это реагируют украинцы в сети.

Забросят нейросеть в фотографии и сообщения

Сначала информация о том, что Apple внедрит слежку за пользователями "яблочной" техники появилась в СМИ.

Financial Times со ссылкой на собственные источники написало о том, что компания Apple собирается установить на свои устройства программное обеспечение, которое позволит удаленно сканировать снимки, которые хранятся на iPhone и iPad или выгружены в iCloud. На первом этапе это пока опробуют только на жителях США.

Слежку вводят под соусом борьбы с жестоким обращением с детьми и распространением материалов о сексуальном насилии. Искать изображения со сценами насилия над детьми будет система, которая называется neuralMatch. Она обучена распознавать потенциально криминальные фото на 200 тысячах изображений сексуального насилия, собранных Национальным центром пропавших без вести и эксплуатируемых детей.

NeuralMatch будет непрерывно сканировать фото, сопоставлять их с имеющейся базой и присваивать каждой "ваучер безопасности". При этом, по данным Financial Times, картинки будут выглядеть для программы, как числовой порядок, а н изображения. Но если снимки получат отметку подозрительных, то Apple разрешит их расшифровать. Если опасения подтвердятся - снимки передадут правоохранительным органам.

Позже в Apple официально подтвердили такую информацию. На сайте заявили даже больше - что будут сканировать не только фото, но и сообщения, а также запросы через Siri.

Приложение Messages будет использовать программы машинного обучения, чтобы предупреждать о подозрительном контенте. Если на устройство ребенка придет фото, которое вызывает подозрение, то оно будет размыто. Если же сам ребенок попытается отправить подобные снимки, то гаджет пришлет предупреждение, а в случае их отправки, Apple уведомит родителей.

Так будут выглядеть предупреждения в переписке. Фото: apple.com

Кроме того, голосовой помощник Siri и "Поиск" вмешаются, если пользователь будет искать темы, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми. Система предупредит, что интерес к данной теме опасен.

Эти функции появятся уже в этом году в обновлениях iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey. Ожидается, что это будет в сентябре. Пока это будет актуально для пользователей в США.

Борьба с насилием vs нарушение конфиденциальности

Сканирование фото и сообщений пользователей в Apple вводят, чтобы удовлетворить постоянные требования властей, правоохранительных органов и активистов обеспечить защиту детей.

При этом эксперты считают, что это может быть опасной тенденцией нарушения конфиденциальности и может позволить правительствам по всему миру получать личные данные граждан.

В комментарии Financial Times профессор университета Джонса Хопкинса Мэтью Грин сказал, то это может положить начало тенденции, которая приведет к слежке за трафиком данных, отправляемым и получаемым с телефона.

Профессор по инженерии кибербезопасности Кембриджского университета Росс Андерсон, заявил, что это "абсолютно ужасающая идея". поскольку она открывает дорогу к массовому наблюдению за нашими смартфонами и компьютерами.

Исследователи также считают, что в будущем систему могут использовать, чтобы распознавать не только насилие над детьми, в фото и сообщениях пользователей, но и другие темы - проявления терроризма, антиправительственные знаки во время протестов.

Был компаньон, стал шпион. Что украинцы пишут в соцсетях

Украинцы обсуждают тему со слежкой Apple. Они пишут о том, что новая цифровая диктатура ближе, чем кажется и мы оказываемся в мире Оруэлла, где в роли Большого брата выступает Apple.

Соучредитель компании "Rozetka" Владислав Чечеткин написал, что теперь телефон официально будет служить для слежки в мельчайших деталях, а западный мир, который постоянно высказывает озабоченность социальными рейтингами в Китае, принимает еще более жесткие меры.

"Apple объявила о поиске запрещенных фото на iPhone и iPad. И это очень плохая новость. Формально такое решение прикрывают проектом повышения безопасности детей и блокированием распространения контента, который уже числится в базах правоохранительных органов. Но скорее всего это просто повод. И на самом деле это катастрофа для приватности.

В мире по сути не осталось цифровых вещей, которые принадлежат и служат только вам. Это значит что телефон (компьютер и планшет тоже), который за последние годы стал самым главным устройством, настоящим компаньоном в жизни человека — теперь официально будет служить для слежки за вами в мельчайших деталях.

Фактически западный мир, который постоянно высказывает озабоченность социальными рейтингами в Китае, официально принимает еще более жесткие меры по отношению к своему населению.

Если это решение имплементируют в жизнь, единственное, что нам останется — достать с антресолей коробки с кнопочными нокиа и моторолами, которые не умеют прокладывать короткий путь по пробкам, снимать лучше фотоаппарата и делать видеоконференции, зато с ними мы будем чувствовать, что жизнь хотя бы немножко все еще принадлежит только нам".

Политолог Виктор Таран написал, что мир новой цифровой диктатуры ближе, чем кажется.

"Ну и теперь плохие новости для всех владельцев Apple. Компания объявила, что начинает проверять все фото в айфонах и айпадах чтобы найти и блокировать материалы с запрещенным контентом вроде детской порнографии.

Конечно, компания, объявила что все будет происходить максимально прозрачно. Что сканирования всех фотографий, находящихся в собственности пользователей будет максимально конфиденциально. Что не будет ни одного утечки информации. И что если они заблокируют аккаунт пользователя решение можно будет обжаловать.

Но по факту должны признать, что по факту этот инструмент вместо блага может стать оружием в руках авторитарных правительств

Все пользователи Apple, включая меня, теряют всякую приватность и право на конфиденциальность. Мы становимся объектами контроля и атаки со стороны корпораций и авторитарных правительств.

Мы оказываемся в мире 1984, в котором Большой Apple наблюдает за тобой.

Более чем уверен, скоро с подобной инициативой выступят "Андроидные" телефоны. Мир новой цифровой диктатуры ближе чем кажется.

P.s. Кажется, пора отыскать старую Nokia. Так точно будет безопаснее".