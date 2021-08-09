На Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая для Украины бронзовую медаль по прыжкам в высоту, сделала дружеское фото с чемпионкой из России Марией Ласицкене (занявшей 1 место).

Девушки обняли друг друга и развернули за печами флаги своих стран - "сине-желтый" и флаг олимпийского комитета РФ, под которым выступает Россия.

После этого националисты обвинили украинскую спортсменку в "зраде", а в Министерстве обороны вызвали "на ковер" (Магучих - лейтенант ВСУ). И это не первый раз, когда украинские власти подключаются к травле спортсменов, которые на Олимпиаде демонстрируют приятельские отношения с россиянами - несмотря на 7 лет пропаганды вражды.

Собрали все, что известно про другие случаи поддержки и дружбы между спортсменами-конкурентами из разных стран, а также реакцию соцсетей.

Что известно про совместное фото

7 августа легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль по прыжкам в высоту, показав результат в 2 метра.

Более успешным стало выступление австралийской спортсменки Николы Макдермотт, которая выдала результат в 2,02 м. И россиянки Марии Ласицкене, которая прыгнула на 2 метра 4 сантиметра и заняла "золото".

Сразу после исполнения прыжков легкоатлетки не сдерживали своих эмоций, взяли флаги своих стран и сделали совместные дружеские фотографии, которые опубликовали мировые фотоагентства.

Примечательно, что на своей странице в Instagram Магучих не публиковала совместные фото, а только себя с медалью. 19-летняя спортсменка отметила, что это ее первая олимпиада и поблагодарила всех за поддержку и поздравления.

При этом украинские спортсмены не впервые делают совместные фото с россиянами - после того, как между странами возник конфликт из-за Крыма и Донбасса.

Пользователи соцсетей наверняка помнят фото украинки Ольги Харлан с россиянками Софьей Великой и Яной Егорьян на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

И еще один совместный кадр, который в 2016 году опубликовал у себя в соцсети российский теннисист Андрей Кузнецов. На фото попали как украинские спортсмены Илья Марченко, Леся Цуренко, Денис Молчанов, тренер Дмитрий Бричек, так и россияне - Андрей Кузнецов, Евгений Донской, Игорь Куницын и Теймураз Габашвили.

Снимок спортсмен смело подписал: "На самом деле мы все дружим".

И тогда последовала агрессивная реакция советника Порошенко Юрия Бирюкова, который прокомментировал размещенную фотографию в Instagram, предложив выделяемые на поездки олимпийцев деньги передать в бюджет ВСУ.

"Очень мрачное настроение, хочется много пакостей наговорить про наших доблестных спортсменов. Не всех, безусловно, там есть и нормальные. Но обнимашкаться с представителями орды?" - написал он на своей странице в Facebook.

Однако самым красноречивым для многих стало фото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в 2015 году в Монпелье, где абсолютным чемпионом стал 21-летний дончанин Олег Верняев.

И обладатель золотой медали Верняев был также дружелюбен со своим соперником, занявшим второе место, Давидом Белявским.

Тогда сеть заполонили не только фото, но видео и гиф двукратного чемпиона Европейских игр Верняева с российским спортсменом.

Белявский тогда сказал, что Верняев "победил на все сто процентов" и рассказал о том, что они дружат с украинскими спортсменами. "Мы действительно с ними хорошо общаемся, дружим, нам не обязательно смотреть друг на друга косо. Показушничать для СМИ нам смысла не было", - заявил Давид Белявский.

Всех перечисленных спортсменов травили во времена Порошенко. Однако, как показала ситуация с Ярославой Магучих, при Зеленском к этому позору начали подключаться и чиновники.

"Вызов на ковер" в Минобороны

Националисты и "порохоботы", привыкшие искать "зраду" во всех проявлениях дружбы между россиянами и украинцами, обвинили нашу чемпионку в предательстве и назвали ее "манкуртом".

"Зачем выставлять на олимпиаду манкуртов от Украины и позориться на весь мир?! Она не попросила от России политического убежища", - оставила свой гневный комментарий под фото Магучих и Ласицкене Вероника Пахомова.

"Что это было?", - возмутился Максим Бальжиров.

"Шел восьмой год войны", - написал Виктор Мишчужин.

Не смолчал и обвиняемый в убийстве радикал Сергей Стерненко, который считает, что "спорт вне человечности".

"Младший сержант ВСУ Ярослава Магучих обнималась с капитаном вооруженных сил страны-агрессора РФ Марией Ласицкене.

Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит.

Так же как не беспокоит тот факт, что Ласицкене - доверенное лицо Путина.

Просто спорт вне человечности.

Между тем на фронте еще одного нашего воина убили русские оккупанты", - сообщил Стерненко в Facebook.

Экс-нардеп от "Самопомощи" Егор Соболев написал, что "чувствует отчаяние и боль" всякий раз, когда украинский спортсмен обнимается с российским.

Но подключилась более тяжелая артиллерия, чем блогеры и экс-нардепы.

Минобороны Украины обещало провести беседу с Магучих. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщила замминистра главы ведомства Анна Маляр.

Замминистра напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины. Она призвала украинцев прекратить травлю спортсменки, дождавшись ее официальных объяснений.

При этом Маляр утверждала, что неосторожное поведение спортсменов может становиться объектом "информационных спецопераций врага".

"Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Верное следование спортивным традициям, к примеру – фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их тут нет", - написала Маляр на своей странице в соцсети.

Пост Маляр начали активно обсуждать прямо у нее в комментариях. Причем послышались упреки в адрес чиновницы. Пользователь Ольга Володина предупредила, "чтобы не вышло так, что следующие свои медали спортсменка будет приносить уже другой стране".

Нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский назвал ситуацию "откровенно мракобесической".

"Вдохновленные патриотическим порывом новоиспеченного замминистра обороны Анны Маляр, её подписчики прямо в комментариях начинают размышлять. А вдруг наша Чемпионка Магучих натурально сбежит? И все следующие ее медали, которые уже у нас в кармане буквально, не нашими окажутся, ох, не нашими, а страшно подумать кого?

Вопрос пока висит в воздухе, но ответ же очевиден, заложников надо брать у спортсменов на всякий случай, всё ж к тому идёт, и вполне в тренде и духе времени.

Мракобесическая ситуация, откровенно.

Дожились", - написал Бужанский.

Глава финансово-налогового комитета Рады Даниил Гетманцев также назвал все возмущения националистов "мракобесием" и добавил, что оно приводит к тому, что медали украинцев оказываются "в другом кармане".

"Мракобесие, как правило, и приводит к тому, что медали оказываются в другом кармане.

К слову, не обязательно той страны, за которую опасаются патриоты.

И по итогу получается, что одна страна остается с потоками патриотического сознания в соцсетях (мило обсуждаемых патриотами на кухнях на русском), а другие страны остаются с медалями, в достижение которых эти страны не вложили ни копейки", - написал Гетманцев.

Телеведущий Макс Назаров иронично отреагировал на развернувшуюся "зраду":

"Все правильно, не дай боже создать какой-то образ позитивного диалога и примирения.

Что, восемь лет все зря? "

Журналист Юрий Ткачев поддержал девушек, написав о том, что "мир всегда лучше вражды".

"Глядя на совершенно братские отношения между украинскими и российскими спортсменами на Олимпиаде в очередной раз убеждаюсь в двух вещах:

1. Дискурс вражды между украинским и российским народами поддерживают лишь отдельные личности. Причём для той их части, которую показывают по телевизору, это чаще всего просто работа, за которую они получают деньги.

2. Несмотря на то, что деньги на это тратятся немалые, и в медиа-пространстве эта тема считается само собой разумеющейся и даже не обсуждающейся, реально укорениться в массах за 7 лет она так и не смогла.

И это круто. Любовь всегда лучше ненависти. Мир всегда лучше вражды", - написал он у себя в Telegram.

Телеведущая Диана Панченко призвала не искать в фото олимпийцев "зраду", ведь каждая медаль - подвиг.

"Узколобые "патриоты" возмущаются фото нашей Ярославы Магучих со спортсменкой из России. Мол негоже Олимпийским чемпионкам и стоять рядом.

Даже прочла, что Ярославу планирует вызвать "на ковёр". Отдельные персонажи требуют отправить спортсменку на фронт.

Стыдно и мерзко. В условиях, когда государство наплевало на развитие спорта, каждая медаль - подвиг.

Кому в пору паковать чемоданы - так это вот таком разжигателям.

А Ярослава - героиня. Как и все наши олимпийцы", - написала ведущая канала "Перший Незалежний" Диана Панченко у себя в Facebook.

Спортсмены также выразили Магучих свою поддержку. Украинский каратист и бронзовый призер Олимпиады в Токио Станислав Горуна написал, что спорт остается вне политики.

"Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой", - написал Горуна в Facebook