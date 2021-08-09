В Греции разбился самолет, участвовавший в тушении масштабных лесных пожаров, которые охватили популярный среди туристов остров Закинф в Ионическом море. Об этом сообщает Aviation24.

Пилоту удалось выжить, его на вертолете доставили в госпиталь. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. В причинах аварии разбираются специалисты.

Разбившийся самолет принадлежит государственной авиаслужбе Кефалонии. Фото: Twitter

Рухнувший пожарный самолет Pezetel M18B Dromader - польского производства. Он принадлежит государственной авиаслужбе Кефалонии.

Известно, что на данный момент около 20 самолетов участвуют в борьбе с масштабными лесными пожарами по всей Греции.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины порекомендовал гражданам воздержаться от поездок в туристические районы Северной Македонии и Греции, где сейчас бушуют лесные пожары. Также чиновники озвучили четыре основные рекомендации для граждан, которые только планируют свои поездки.

Ранее "Страна" писала о том, что пришедшие на помощь Греции пожарные Украины спасли от огня два села в этой стране.

Также мы сообщали, что курорты Закинтос и Ханья в Греции ввели комендантский час после роста числа больных с коронавирусом.