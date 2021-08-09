Пилоту удалось выжить при крушении самолета. Фото: Twitter

В Греции разбился самолет, участвовавший в тушении масштабных лесных пожаров, которые охватили популярный среди туристов остров Закинф в Ионическом море. Об этом  сообщает Aviation24.

Пилоту удалось выжить, его на вертолете доставили в госпиталь. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. В причинах аварии разбираются специалисты. 

В Греции рухнул самолет, тушивший лесные пожары

Разбившийся самолет принадлежит  государственной авиаслужбе Кефалонии. Фото: Twitter

Рухнувший пожарный самолет Pezetel M18B Dromader - польского производства. Он принадлежит  государственной авиаслужбе Кефалонии.

Известно, что  на данный момент около 20 самолетов участвуют в борьбе с масштабными лесными пожарами по всей Греции.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины порекомендовал гражданам воздержаться от поездок в туристические районы Северной Македонии и Греции, где сейчас бушуют лесные пожары. Также чиновники озвучили четыре основные рекомендации для граждан, которые только планируют свои поездки. 

Ранее "Страна" писала о том, что пришедшие на помощь Греции пожарные Украины спасли от огня два села в этой стране.

Также мы сообщали, что курорты Закинтос и Ханья в Греции ввели комендантский час после роста числа больных с коронавирусом.

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