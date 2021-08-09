В Турции произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором ехали пассажиры. В результате трагического ДТП погибло восемь человек.

Об этом сообщают ресурс Нurriyet и губернатор Измира Явуз Селим Кошер в официальном Тwitter.

Инцидент произошел в провинции Измир. Пассажирский микроавтобус не сумел проехать поворот и перевернулся. К месту аварии выехали медики, пожарные и полиция.

Как видно на кадрах с места событий, автобус перевернулся и встал на дыбы, прислонившись к дереву. Множество бригад "Скорой помощи" приехали, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Губернатор Измира вначале сообщил в своей социальной сети о том, что в ДТП погибло шесть человек, а еще одиннадцать получили ранения.

"Шесть наших граждан погибли и 11 наших граждан были ранены в автомобиле, который въехал в частокол в результате того, что водитель потерял управление на дороге Хамзабаба в районе Сарычалы нашего района Кемальпаша. Да помилует Аллах наших погибших граждан, желаю скорейшего выздоровления раненым", - гласило его первое сообщение.

Но спустя два часа он добавил, что количество погибших увеличилось до восьми.

Ранее в Турции произошла похожая трагедия - перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли люди.

Также мы писали, что в августе в Турции перевернулся автобус с российскими туристами.