В понедельник, 9 августа, врачи Украины подвели коронавирусные итоги минувшего уик-энда. Итак, по состоянию на солнечное утро понедельника общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии в нашей стране выросло еще на триста человек.

Напомним, что вчера, 8 августа в стране было официально сообщено о 619 новых случаях заражения. По сравнению с воскресным днем, число выявленных зараженных за сутки упало на 319 человек.

Умерли за отчетные сутки пять человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 100 человек).

О новых зараженных Covid-19 сообщает свежий пресс-релиз, который разместила в интернете на своем официальном аккаунте Facebook пресс-группа Министерства здравоохранения Украины.

Выздоровел за последние сутки 281 человек (с начала эпидемии в стране уже 2 190 202 пациента побороли грозную болезнь - Ред.).

Среди новых зараженных 20 детей и два медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (39 человек), Тернопольской области (32), Винницкой области (24) и Черновицкой области (21).

В столице Украины, городе Киеве, за истекшие сутки коронавирус выявили у 51 человека.

А тем временем университет Джона Хопкинса, который мониторит ситуацию на Земле в режиме нон-стоп привел свежие данные на утро 9 августа 2021 года. Итак, с момента начала пандемии на Земле коронавирусом заразились уже 202 692 385 человек, мартиролог на этот час таков - 4 293 914 человек.

Но есть и оптимистические данные на утро понедельника, на Земле число вакцинированных превысило отметку в четыре миллиарда человек.

Напомним, что в США, где эпидемия свирепствует особенно сильно, официальные власти идут на различные методы, чтобы привлечь своих граждан на прививочные пункты.

В то же время английский профессор медицины Пол Хантер предсказал скорое снижение агрессивности коронавируса Covid-19. Но этот оптимистический прогноз, по словам все того же ученого, никак не отменяет необходимость вакцинации.

В Украине власти активно проводят агитационную кампанию по вакцинации. Людей предупреждают о новой вспышке эпидемии к концу августа. Не исключается также и вероятность нового тотального локдауна. Чтобы получить вакцину нужно обратиться к своему семейному врачу или же (если вы не заключили договор - Ред.) найти пункт вакцинации на официальных ресурсах Минздрава Украины. Информация там обновляется регулярно.