В военном параде в Киеве, который состоится 24 августа в честь Дня Независимости Украины, будут участвовать и военнослужащие морской пехоты 36-й бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского. Морпехи проедут на 12 бронированных автомобилях "Козак-2", которые поступили на вооружение перед началом подготовке к параду.

Об этом сообщает ресурс АрмияInform.

Морпехи пройдут в сводной механизированной колонне новых бронированных автомобилях и ради этого начали тренировки еще 25 июня, за месяц до события, и с тех пор тренируются каждый день.

Напомним, в Киеве уже прошла репетиция парадных расчетов ко Дню независимости. К параду военнослужащие отрепетировали новый строевой шаг, которым парад этого года пройдет в первый раз.

И это не единственной новшество этого года - впервые в Украине в военном параде ко Дню независимости примут участие не только люди, но и служебные собаки.