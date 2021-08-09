Внешнеполитические ведомства США и Украины продолжают активную подготовку к встрече в Вашингтоне президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, которая намечена на 30 августа.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приоткрыл завесу тайны и назвал приоритетные темы для переговоров двух лидеров. В прямом эфире телеканала "Украина 24" украинский министр иностранных дел рассказал о трех блоках, которые обсудят главы держав.

"Будет три блока вопросов. Первый - это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень", - заверил Дмитрий Кулеба.

В рамках этой концепции во втором блоке главной станет тема российской агрессии на Донбассе и аннексия полуострова Крым.

А главной темой третьего блока станет проблема украинской экономики.

"Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к этому визиту конкретные проекты", - рассказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден фактически признал, что остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" уже нереально.

Ранее Оксана Маркарова, посол Украины в США рассказала о конкретных этапах подготовки государственного визита президента Украины в США.

Судя по ее заявлению, стороны уже практически договорились как именно пройдет знаковая встреча. И решающими для конечного результата станут три недели "тихой дипломатии".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также провел предварительные переговоры в Вашингтоне с главой Госдепа Энтони Блинкеном касательно предстоящего визита. Американская сторона на этой встрече заверила представителя Зеленского в полной и абсолютной поддержке Украины. По заверению главы Государственного департамента США Белый дом никогда не признает аннексию Крыма.

Однако для участия в работе "Крымской платформы" США направят в Киев второстепенного чиновника. Им стал министр транспорта США Питер Буттиджич, который не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Стоит отметить, что Кремль уже официально предупредил мировое сообщество, что будет расценивать как посягательство на территорию России участие в "Крымской платформе". Однако некоторые страны Европы, в том числе и страны Прибалтики проигнорировали это предупреждение.

Официальный Париж, к примеру, направит на "Крымскую платформу" министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана.