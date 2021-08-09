Власти Кубы легализовали в стране малый и средний частный бизнес на фоне массовых требований населения острова. Таким образом обновляется ее экономическая модель. Об этом сообщает BBC.

Теперь на Острове Свободы разрешат открывать предприятия с численностью до 100 наемных сотрудников.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что на Кубе делают решительные шаги в направлении обновления экономической модели. Эти меры схожи с действиями властей СССР в период Новой экономической политики (НЭПа).

Критики же уверены, что планы правительства ускорились по причине июльских протестов.

Мы разбирались, как массовый переход украинцев на автономное отопление повлияет на платежки.

Как сообщала "Страна", в Киеве под посольством Кубы на фоне протестов собрались сторонники и противники коммунистического строя. Между протестующими происходят словесные перепалки, но без рукоприкладства.

Напомним, что из-за экономической блокады США туристы прибывшие на Кубу не смогут расплачиваться наличными долларами. А кубинцам запретят делать в банках вклады в долларах.