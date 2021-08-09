Большое число вакцинированных людей может помочь в предотвращении дальнейшей мутации коронавируса COVID-19. Без этого возможно возникновение такого варианта мутации, от которого нынешние прививки могут быть неэффективны.

Об этом заявил аналог главного санврача в США Энтони Фаучи для USA Today.

"Когда будет вакцинировано подавляющее большинство населения - мы не знаем, каков порог (необходимый процент вакцинированного населения - Ред.), - вирус исчезнет, нам больше не придется об этом беспокоиться, по крайней мере в этой стране (США - Ред.). Если этого не происходит, у вас будет вялотекущий уровень инфекции, который перейдет в осень, будет накладываться на грипп зимой и потом снова вернется весной", - сказал Фаучи.

"Что касается непривитых, которые говорят: "Мне все равно, я молод, здоров, даже если я заражусь, <...> статистически маловероятно, что последствия будут серьезными". Если бы вы жили в вакууме, то (такой подход - Ред.) был бы хорошим. Но вы не живете в вакууме. Вы живете в обществе. Если вы становитесь средством передачи вируса от вас кому-то еще, то вы помогаете распространять вирус", - продолжил американский специалист.

"Есть твердое убеждение: вирус не может мутировать, если он не воспроизводится. Если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать. Сейчас многие мутации (коронавируса - Ред.) не являются релевантными в функциональном плане, но время от времени вы получаете мутации, такие как "дельта", <...> которые вызывают (появление нового) варианта. <...> В случае с "дельтой" у нас есть вирус, который распространяется гораздо быстрее <...>. Что произойдет, если в течение месяцев и месяцев вы позволите вирусу воспроизводиться: гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты, вакцины", - заявил Фаучи.

Как сообщала "Страна", один суперраспространитель коронавируса в России заразил полторы тысячи человек.

Напомним, что в США от ковида умер телеведущий, который сомневался в эффективности вакцин.