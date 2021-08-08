С воскресенья, 8 августа Украине начала жить "в экологический долг", то есть исчерпала запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.

Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный со ссылкой на на данные организации Global Footprint Network.

Министр заявил, что в Global Footprint Network ежегодно мониторят использования природных ресурсов в странах мира и на планете в целом для определения Дня экологического долга. По имеющимся сведениям, для всей Земли этот день в 2021 году наступил 29 июля.

Малеванный пояснил, что если этот день ежегодно будет продвигаться на путь суток, то уже в 2050 году объём потребления природных ресурсов будет равен объёму их восстановления.

И пока в Украине динамика положительная: в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля - две недели раньше, - подчеркнул Малеванный.



Глава госинспекции выразил надежду, что весь мир также будет стараться передвинуть этот день и рано или поздно люди достигнут гармонии с планетой.

Фото: facebook.com/AndriyMalovany

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