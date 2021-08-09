В "ДНР" и "ЛНР" идет активная подготовка к голосованию местных жителей с российскими паспортами на выборах в Госдуму России.

Дончанин, который отвечает за выборы в Госдуму в одном из районов города, рассказал "Стране" о том как идет подготовка.

Как "Страна" и сообщала (впоследствие это подтвердили в ЦИК РФ), жители "ЛДНР" с российскими паспортами смогут отдать свои голоса онлайн через сайт "Госуслуги".

Часть проголосовать смогут непосредственно с домашнего компьютера, а для тех, кому освоить эту технологию будет непросто готовятся так называемые онлайн-избирательные участки. Их организуют в учебных заведениях "республик", в которых есть компьютерные классы.

"Поступила задача, что нужно обеспечить тайну голосования. Для этого в школы и техникумы уже завезли кабинки для голосования. Нарисуем указатели, куда идти. Туда, в избирательные кабинки, мы поставим стол с компьютером и стул", - рассказывает дончанин.

По его словам, такие импровизированные участки должны располагаться на исключительно первом этаже школы, техникума или вуза. Занятия 17 сентября, скорее всего, отменят или перенесут.

К каждой онлайн-избирательной кабинке будет прикреплен волонтер. Он будет помогать людям по процедуре голосования на сайте "Госуслуг", если у них возникнут вопросы.

Голосование онлайн будет проходить три дня 17, 18 и 19 сентября. Для того, чтобы отдать голос по Интернету, жители "ЛДНР" с российскими паспортами должны подать заявку на "Госуслугах".

На "избирательных участках" уже определены "онлайн-главы комиссий". Сейчас они занимаются тем, что помогают гражданам регистрироваться на "Госуслугах". Отчет о том, сколько людей удалось зарегистрировать, ежедневно оправляется главе района или населенного пункта.

"Обзваниваем всех, у кого есть российские паспорта, чтобы регистрировались на "Госуслугах". Не могут сами - помогаем. Поставлена задача обеспечить максимальную явку", - сказал нам дончанин.

Ранее "Страна" сообщала, что главный разведчик России сообщил о подготовке провокаций на выборах в Госдуму, а также о том, что Украина гарантировала безопасность гражданам России при голосовании на выборах в Госдуму.