Астрономы из КНР выяснили возможную причину потускнения одной из самых ярких звезд на небе - Бетельгейзе. Это небесное тело находится в верхнем левом углу созвездия Ориона.

О выводах китайских ученых сообщает местное издание "Синьхуа".

Падение яркости Бетельгейзе было зафиксировано с октября 2019 и продолжалось по февраль 2020 года. Тогда светимость звезды упала более чем в 2,5 раза, что заметно даже невооруженным глазом.

Астрономы предположили, что причинами снижения ее яркости могла быть предварительная стадия взрыва сверхновой звезды, а также образование облака звездной пыли в результате выброса из светила огромного газового пузыря. Не исключались также изменения в фотосфере звезды.

Используя методы инфракрасной спектроскопии, исследовательская команда, возглавляемая Национальной астрономической обсерваторией Китая (НАОК) при Академии наук КНР, проанализировала спектры с высоким разрешением в ближнем инфракрасном диапазоне волн Бетельгейзе в процессе ее потускнения.

Результаты анализа, полученные в обсерватории Вэйхай при Шаньдунском университете, показали, что затемнение, вероятно, было вызвано присутствием большого темного пятна на поверхности Бетельгейзе.

Как сообщала "Страна", ученые опубликовали фото и видео Крабовидной туманности, сделанные во всех диапазонах.

Напомним, что метеорный дождь Ориониды пронесется над Землей.