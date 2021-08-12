Мы продолжаем наш спецпроект "Украина. 30 лет страны".

2008-й стал годом крушения иллюзий о наступлении эры вечного процветания - на страну обрушился финансовый кризис, который подкосил украинскую экономику и отбросил ее на несколько лет назад.

Власти, занятые междоусобной грызней, "проспали" кризис, что в итоге стоило Юлии Тимошенко президентского кресла.

Этот год стал также переломным для внешнеполитического курса: Украине отказали в предоставлении Плана действий по членству в НАТО. Что было предметом консенсуса между Москвой, Берлином и Парижем.

И перед украинской властью встал вопрос о возврате к многовекторности. Было уже понятно, что курс Ющенко на евроатлантиескую интеграцию потерпел крах. И это стало дополнительным фактором раскола в "оранжевой" команде. Тимошенко пришла к выводу, что нужно договариваться с Россией и постепенно сменила риторику, а также начала устанавливать контакты с Москвой.

Вспоминаем, чем был для Украины 2008-й год. Предыдущие материалы проекта можно прочитать здесь.

Кризис, забравший у Тимошенко булаву

Главное событие года - экономический кризис, который снес все ростки благополучия в Украине.

Ударил он по всему миру, формально начавшись с краха одного из крупнейших американских банков "Леман Бразерс" (хотя экономику США лихорадило еще до того из-за ипотечного кризиса),

Но по Украине он ударил особенно сильно, потому что уничтожили все факторы экономического роста, которые были в стране до того.

Во-первых, был перекрыт поток дешевых западных кредитов украинским банкам, который подпитывал потребительский бум в Украине. Банки брали кредиты на Западе под небольшой процент, но и на небольшой срок. А потом отдавали их в долг украинцам под больший процент и на гораздо более длительный срок (по ипотечным кредитам сроки доходили до 25 лет). Дисбаланс по срокам перекрывался новыми кредитами, которые брались на Западе. Но осенью 2008 года этот поток иссяк, что нанесло жесточайший удар по украинской финансовой системе.

Рухнуло множество банков. Люди не могли получить свои средства и депозиты. Прекратилось кредитование.

Но это был только первый удар.

Второй удар был нанесен мировым рынком, на котором резко упали цены на основные товары украинского экспорта.

Третий удар был нанесен по заробитчанам, переводы от которых составляли значительную долю валютных поступлений в страну. В Европе и в России также начался кризис и людей массово увольняли. В первую очередь - мигрантов.

В совокупности эти факторы создали ситуацию "идеального шторма", который обрушил гривню с менее 5 до 8 за доллар.

Люди, которые брали долларовые кредиты, оказались практически в безвыходном положении.

При этом начались массовые увольнения. Причем по всем секторам экономики. Начиная от металлургии и заканчивая СМИ, банками, строительной сферой (рынок недвижимости из-за прекращения ипотечного кредитования также оказался парализован).

Все это происходило во время премьерства Юлии Тимошенко, которая сначала рассказывала, что украинская экономика не интегрирована сильно в мировую, поэтому ничего не будет. Но по итогу больше всех в Европе пострадала именно Украина.

Последствия кризиса отбросили страну на несколько лет назад, ближе к "тощим" 90-м. И весь 2009-й предвыборный год народ лихорадило от роста цен, кредитных долгов и безработицы. Что в общем-то похоронило надежды Тимошенко избраться президентом в следующем, 2010 году.

Слишком велик был контраст между тем, что она обещала, когда шла на выборы и тем, что получилось в реальности.

"Письмо трех". Скандал с НАТО

В январе 2008 года президент Виктор Ющенко, премьер Юлия Тимошенко и спикер Арсений Яценюк написали письмо в НАТО - с просьбой предоставить Украине План действий по членству в Альянсе. Заявка должна была быть рассмотрена в апреле на саммите НАТО в Бухаресте.

Собственно, ради этого в 2007 году, по сути, и распускалась Рада, и проводились новые выборы (Янукович, напомним, письмо по ПДЧ подписывать отказался).

При этом письмо было направлено тайно. И украинцы об этом узнали от сенатора Ричарда Лугара, который приехал с визитом в Киев и рассказал о письме. Грянул скандал.

Партия регионов и коммунисты заявили, что никто не советовался с парламентом и потребовали от Ющенко, Тимошенко и Яценюка отозвать подписи. После чего на два месяца - то есть до саммита НАТО - заблокировали работу парламента.

Но к тому времени геополитическая ситуация в Европе была уже иной, чем в 2006 году, когда альянс был настроен дать Украине ПДЧ.

К 2008 году свои позиции усилила Россия и в довольно жестко форме поставила вопрос перед европейскими странами о недопущении вступления Украины и Грузии в НАТО. И Франция с Германией, которые были заинтересованы в развитии отношений с Россией и не хотели усиления с ней конфронтации, заблокировали ПДЧ для Украины, несмотря на то, что этот вопрос очень активно лоббировали американцы.

Это имело далеко идущие последствия.

По сути был разрушен стратегический план Ющенко, который он сделал стрежневым в своей политике - вступление в НАТО. Его большая игра закончилась. А украинские элиты (включая значительную часть "оранжевых") пришли к выводу, что пора потихоньку возвращаться к многовекторности, раз "в НАТО нас не берут".

И это уже вскоре привело к окончательному "разводу" в отношениях Тимошенко и Ющенко.

Развал коалиции

Если в 2007-м году Ющенко поссорился с Януковичем и вошел в союз с Тимошенко - то через год они снова побили горшки.

Откровенно слабый президент претендовал на слишком многое в стране - что закладывало базовое противоречие как в отношения с Радой, так и с Кабмином. Независимо от того, был премьером Янукович или Тимошенко.

Противоречие между президентом Ющенко и премьером Тимошенко нарастали весь год. Правящая коалиция, в которой было всего на несколько депутатов больше минимально необходимого числа в 226 голосов фактически перестала функционировать.

Но последней каплей стала война в Южной Осетии. Ющенко стал однозначно на сторону Саакашвили, а вот Тимошенко внезапно проявила сдержанность и Россию осуждать не стала. Янукович же поддержал действия РФ и призвал признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Что касается Тимошенко, то она, после провала ПДЧ по НАТО, начала искать контакты с Россией, полагая, что это будет совсем не лишним на выборах президента.

В ответ на такое поведение премьера в сентябре "Наша Украина-Народная самооборона" выходит из коалиции.

Таким образом появились правовые основания для роспуска парламента. Что Ющенко и сделал, подписав указ.

Отметим, что в отличие от прошлогоднего указа о роспуске, на этот раз Ющенко действовал полностью в соответствии с Конституцией, дождавшись 30 дней, в течение которых не была сформирована новая коалиция.

Однако президент был уже настолько слаб, что даже этот, полностью законный, указ не смог реализовать на практике.

Депутаты от БЮТ его действие остановили в судах.

А в парламенте Тимошенко удалось сформировать непрочную ситуативную коалицию в составе своей фракции, части "Нашей Украины" и Блока Литвина. Время от времени к голосованиям по важным вопросам (если не хватало голосов) подключались и коммунисты.

Литвин стал спикером, а Тимошенко сохранила пост премьера (хотя некоторые советники ей рекомендовали покинуть это кресло, которое становилось крайне токсичным в условиях нарастающего экономического кризиса).

К концу 2008 года усиливаются контакты между Юлией Тимошенко и Партией Регионов. Доселе они были главными противниками, но постепенно противоречия сглаживались. Сильным фактором, толкавшим стороны к взаимодействию, стал экономический кризис. Бизнес, который стоял за обеими партиями, был заинтересован в скорейшей стабилизации политической ситуации, чтоб можно было принимать антикризисные меры. Кроме того, после "разворота" Тимошенко к Москве, серьезных геополитических противоречий у нее с регионалами уже не было.

Проект оказался близок к осуществлению уже в следующем году. Но об этом мы подробнее расскажем завтра.

Чем еще жила Украина в 2008 году

Захват судна "Фаина". В сентябре сомалийские пираты захватили торговый корабль "Фаина", на котором работали 17 украинцев. Эпопея с его освобождением длилась пять месяцев. Пиратам в итоге заплатили выкуп в три миллиона долларов. Как стало позже известно из "Викиликс" - "Фаина" перевозила украинские танки в Южный Судан через Кению.

Вступление Украины в ВТО. Это произошло 16 мая и подавалось властями как большая "перемога". Всемирная торговая организация презентовалась в Украине как чуть ли не предбанник Евросоюза (аналогичная реклама будет через десять лет и у зоны свободной торговли с ЕС).

Однако по итогам вступления очень сложно сказать, был ли от этого хоть какой-то эффект. Тем более, что скоро почти на два года грянул мировой финансовый кризис, который обрушил украинский экспорт.

В рамках ВТО Украина взяла на себя ряд кабальных условий. Например, закупать определенное количество тростникового сахара, хотя у нас у самих сахара было достаточно из свеклы.

Визит Варфоломея. В Украину на 1020-летие Крещения Руси прибыл будущий "отец Томоса" - Вселенский патриарх Варфоломей. Тогда у него еще были ровные отношения с УПЦ - поэтому в аэропорту его, кроме президента Ющенко, встречал митрополит Владимир. Кроме того, на празднование приехал и Патриарх РПЦ Алексий.

Но карту создания "автокефальной церкви" под Вселенским патриархатом Ющенко начала разыгрывать уже в 2008 году. Однако Варфоломей тогда еще проявлял осторожность и не ввязался в эту историю. Но через 10 лет его позиция кардинально изменится.

На День крещение Руси в 2008 году в Киеве был проведен масштабный рок-концерт. Его организатором выступила международная общественная организация "День Крещения Руси", которую возглавляет известный рок-музыкант Олег Карамазов.

На концерте выступил будущий патриарх РПЦ Кирилл (в том время - митрополит Смоленский и Калининградский) и сказал несколько раз со сцены - "Украина, Россия, Беларусь это есть Святая Русь".

Второе избрание Черновецкого. В Киеве в этом году прошли досрочные выборы мэра. На них Тимошенко попытался сместить эксцентричного мэра Леонида Черновецкого (прозванного Леней-Космосом) и поставить мэром столицы своего ближайшего соратника первого вице-премьера Александра Турчинова. Но выборы Турчинов разгромно проиграл.

Черновецкий, неожиданно для многих, переизбрался во второй раз. Что, кстати, стало одним из первых звонков общего падения доверия населения к Тимошенко.

Катастрофы. 21 человек погиб во время паводков на Западной Украине. А на востоке во время взрыва на шахте в Енакиево завалило 15 горняков.

"Великие Украинцы". Проект с таким названием вышел на телеканале "Интер". Первые три места заняли: князь Ярослав Мудрый, хирург Николай Амосов и глава ОУН Степан Бандера.

Бандеру тогда уже начал открыто продвигать Виктор Ющенко, в 2010 году он даст ему звание героя Украины.

Летняя олимпиада. На летних олимпийских играх в Пекине украинские спортсмены завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых наград. В результате Украина заняла 11 место. Для сравнения - сейчас, на играх в Токио-2021, у нашей страны было 44-е место.