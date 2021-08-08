"Европа немного затягивает рассмотрение вопроса" разрешения к применению в ЕС китайского препарата CoronaVac, который используется для вакцинации в Украине. Поэтому он до сих пор не разрешен к применению в Европе.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он допустил, что в это вопросе может иметь политика и высказал предположение, что это может иметь связь "с отношением к производителю".

Кузин подкрепил свое предположение тем, что тот же Пфайзер рассматривался Европейским медицинским агенством довольно быстро, а "Коронавак" проходит тот же процесс уже на протяжении двух месяцев.

Он в связи с этим выразил надежду на то, что ЕМА "примет взвешенное решение", которым он считает разрешение китайского препарата для использования.

Напомним, в этом интервью главный санврач также рассказал о сроках вакцинации для переболевших украинцев.

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