Главный санврач Украины рассказал, почему в ЕвроСоюзе до сих пор не разрешен китайский CoronaVac
"Европа немного затягивает рассмотрение вопроса" разрешения к применению в ЕС китайского препарата CoronaVac, который используется для вакцинации в Украине. Поэтому он до сих пор не разрешен к применению в Европе.
Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Он допустил, что в это вопросе может иметь политика и высказал предположение, что это может иметь связь "с отношением к производителю".
Кузин подкрепил свое предположение тем, что тот же Пфайзер рассматривался Европейским медицинским агенством довольно быстро, а "Коронавак" проходит тот же процесс уже на протяжении двух месяцев.
Он в связи с этим выразил надежду на то, что ЕМА "примет взвешенное решение", которым он считает разрешение китайского препарата для использования.
Напомним, в этом интервью главный санврач также рассказал о сроках вакцинации для переболевших украинцев.
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