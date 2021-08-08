Сейчас штаммам коронавируса присваивают буквы греческого алфавита - альфа, гамма, дельта и т.д. Но если новых штаммов коронавируса будет слишком много, и для них уже не будет хватать букв, ученые станут использовать названия созвездий.

Об этом в интервью The Telegraph рассказала технический руководитель ВОЗ Мария Ван Керкхове.

При этом она заявила, что греческого алфавита "нам, вероятно, не хватит".

По ее словам, в ВОЗ уже рассматривают следующий набор имен для штаммов.

Также она рассказала, что изначально в ВОЗ была идея называть новые штаммы именами греческих божеств, но от этой идеи быстро отказались.

Ранее "Страна" писала, что ВОЗ решила присваивать новым штаммам коронавируса греческие буквы, чтобы не дискриминировать и не стигматизировать те страны, где эти варианты вируса были обнаружены впервые.

Кроме того, в ВОЗ посчитали, что "Альфа", "Бета", "Гамма" легче и практичнее для обсуждения штаммов в ненаучной среде.

В греческом алфавите 24 буквы. Из них 5 - "Эпсилон", "Зета", "Эта", "Тета" и "Йота" выбраны для вариантов, за которыми будет вестись особо пристальное наблюдение.

Ранее "Страна" публиковала предупреждение ученого о том, что нужно выявить причины возникновения Covid-19, иначе человечество может столкнуться с Covid-26 и Covid-32.

Напомним, в Японии еще до Олимпиады выявили опасный штамм Covid-19 "лямбда", но сообщат об этом после Игр

Ученые из Японии обнаружили, что штамм коронавируса "лямбда", новый вариант которого недавно нашли в Бразилии, имеет высокую заразность и устойчив к иммунитету.

Также мы сообщали, что в конце июня на юге Бразилии выявили новую разновидность штамма коронавируса "Лямбда". В его геноме есть изменения, которые не свойственны большинству известных типов "Лямбды".