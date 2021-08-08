Полузащитник ФК "Аталанта" (Бергамо) Виктор Коваленко перешел на правах аренды в другую футбольную команду чемпионата Италии Серии А. Экс-"горняк" получил возможность проявить себя и получить долгожданную игровую практику в "Специи".

На сайте новой команды Коваленко подтвердили его аренду.

"Атакующий полузащитник или mezzavia, динамичный и хорошо адаптирующийся", - так описали Виктора Коваленко в "Специи".

На сайте команды также сообщили о большом опыте футболиста в Лиге чемпионов и выступлениях за сборную Украины.

"Добро пожаловать в "Специю", Виктор!", - поприветствовали нашего футболиста в "Специи".

В феврале 2021 года Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" из донецкого "Шахтера".

Как сообщала "Страна", "Шахтер" отказался продавать Манора Соломона одному из грандов чемпионата Италии за 40 миллионов евро. По данным журналистов, в "Шахтере" рассчитывают, что когда финансовая ситуация других команд улучшится после коронавирусного кризиса, тогда за полузащитника можно получить около 50-60 млн евро.

Напомним, что появилось видео первого интервью украинского футболиста Виктора Коваленко в Италии.