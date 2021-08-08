В Кривом Роге из-за взрыва гранаты пострадал 61-летний местный житель. Он пришел на проходную завода с гранатами, на одну сел, а вторую держал в руке. Переговоры не привели к успеху, он отпустил гранаты и они взорвались. Местные журналисты сообщают, что человек с гранатой - ветеран АТО.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции и местные издания.

Инцидент произошел вечером 8 августа возле одного из домов на улице Кармелюка.

Из-за взрыва прохожие не пострадали.

Как сообщает местный сайт Видкритий, пострадавший от взрыва подрывник - ветеран АТО.

Мужчина пришел с гранатами на проходную Южного горно-обогатительного комбината и пригрозил сотрудникам взрывом.

Он требовал, чтобы его пустили на территорию завода.

Полицейские, прибывшие на место, увидели его сидящим на гранате с гранатой в руках.

"Он в прямом смысле сидел на одной гранате, а другую держал в руке", - пишет издание.

Полицейские начали вести переговоры с террористом, но они не увенчались успехом.

Мужчина в определенный момент отпустил гранаты и они взорвались в нескольких метрах от него.

Пострадавший госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. По данным местных журналистов, у него оторвана нога.

Напомним, 6 августа бывшему участнику АТО Владимиру Прохничу, который 4 августа ворвался в здание правительства с гранатой, назначили меру пресечения. Его арестовали до 27 сентября.

Печерский райсуд Киева поддержал позицию стороны обвинения. Экс-атошнику назначили шестьдесят дней ареста. Права внесения залога ему не дали.

За два дня до этого Прохнич, вооружившись боевой гранатой, попытался захватить здание Кабмина в Киеве в среду, 4 августа. Он угрожал взорвать боеприпас. В ходе спецоперации и с помощью знакомого Прохнича депутата Бучанского горсовета правоохранителям удалось его задержать.

Изначально в полиции анонсировали, что против захватчика Кабмина откроют дело по 4 статьям, максимально он может получить пятнадцать лет тюрьмы.

Однако 5 августа мужчине предъявили подозрение - по 3 статьям, при этом заменив захват заложников на незаконное лишение свободы. Поэтому максимальная санкция составляет 7 лет тюрьмы.