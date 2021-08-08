8 августа биткоин показал суточный рост в 3% и достиг цены в $43 тысяч. В течение дня впервые с мая 2021 года цена криптовалюты достигала отметки в $45 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Согласно показателям биржи Coindesk, утром 8 августа стоимость криптовалюты достигала 45210 долларов США.

По состоянию на вечер воскресенья стоимость криптовалюты удерживается на отметке выше 43 тысяч долларов за монету.

Рост показала и другая популярная криптовалюта - "эфир". Ее суточный рост составил около 7%, стоимость "эфира" держится на отметке выше 3100 долларов за "монету".

В конце июля "Страна" писала, что Европейская комиссия представила проект, который предлагает запретить в Евросоюзе анонимные электронные кошельки для криптовалют. Европейские чиновники считают, что это поможет в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Также в конце июня сообщалось, что биткоин рухнул на 10% на фоне ограничений майнинга в Китае. За ним начали падение другие криптовалюты.

В конце июля биткоин впервые за полтора месяца пошел в рост на фоне комментариев Маска и интереса от Amazon