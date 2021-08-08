Житель Чорткова (Тернопольская область) Роман Коцюбович сообщил, что стал жертвой ограбления, совершенного, по его словам, бывшим мэром Черткова Владимиром Вербицким.

Об этом Коцюбович написал в Facebook

По словам пострадавшего, инцидент произошел 4 августа.

К нему на дачу, несмотря на плохую погоду, ворвался "непрошенный гость, бывший мэр города Чорткова Вербицкий Михаил Владимирович".

В качестве доказательств Роман опубликовал фотографию грабителя.

Роман пишет, что бывший мэр успел украсть с его огорода 127 луковиц и несколько кочанов капусты.

Роман Коцюбович сообщил, что полиция, прибывшая на место происшествия данный факт задокументировала.

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