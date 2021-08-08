Несколько кочанов капусты и больше сотни луковиц. Житель Чорткова обвинил бывшего мэра в краже с огорода. Фото
Житель Чорткова (Тернопольская область) Роман Коцюбович сообщил, что стал жертвой ограбления, совершенного, по его словам, бывшим мэром Черткова Владимиром Вербицким.
Об этом Коцюбович написал в Facebook
По словам пострадавшего, инцидент произошел 4 августа.
К нему на дачу, несмотря на плохую погоду, ворвался "непрошенный гость, бывший мэр города Чорткова Вербицкий Михаил Владимирович".
В качестве доказательств Роман опубликовал фотографию грабителя.
Роман пишет, что бывший мэр успел украсть с его огорода 127 луковиц и несколько кочанов капусты.
Роман Коцюбович сообщил, что полиция, прибывшая на место происшествия данный факт задокументировала.
Напомним, ранее "Страна" писала, как под Житомиром селяне с боями отстаивают урожай лесной черники от заезжих бригад сборщиков
Местные жители там перекрыли дорогу в лес, утверждая, что заезжие бригады охотников на ягоду забирают практически весь урожай и к тому же повреждают сами ягодники большими гребенками, которые используют для сбора.
Ранее сообщалось, как в Киеве копы избили и ограбили армянина за отказ давать 500 гривен взятки