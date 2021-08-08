В США в консервативном издании The National Interest, которое специализируется на международной политике, признали завершение эпохи однополярного мира с безраздельным доминированием США.

По мнению обозревателя издания, старшего научного сотрудника-нерезидента Атлантического совета Марка Каца, начавшийся с начала ХХI века упадок США вылился в сегодняшние провалы американской политики в разных региона мира.

В числе таковых он назвал ситуацию в Афганистане и Ираке, неэффективный ответ на действия России и Китая, а также уступка властями США инициативы в конфликтах на Ближнем Востоке (Сирия, Йемен) и на севере Африки (Ливия) всё той же России, а также Турции и Ирану.

"Вывод американских войск из Афганистана в 2021 году и объявление о том, что Соединенные Штаты прекратят свою боевую роль в Ираке к концу 2021 года, являются лишь последними признаками того, что однополярный мир, в котором доминируют США, если он когда-либо действительно существовал, заканчивается", - говорится в статье.

Эксперт посчитал провалом Вашингтона и то, что США не помешали Китаю нарастить могущество, утвердить контроль над Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями, а также нарастить влияние с помощью инициативы "Один пояс, один путь".

"Взгляд президента России Владимира Путина на многополярный мир не только заменяет однополярный мир, в котором доминируют США, но и регулируется великими державами, включая Россию, которые уважают сферы влияния друг друга. Другими словами, для Путина многополярный мир - это мир, в котором государства, не являющиеся великими державами, подчиняются соглашениям, заключенным теми, кто ими является", - считает Кац.

При этом обозреватель заявляет, что новая конфигурация миропорядка пока неясна, при этом допуская как многополярный, так и биполярный мир, а также сохранение гегемонии США в результате обновления.

"Все эти возможности могут реализоваться в течение следующих нескольких лет или даже следующих нескольких десятилетий. Только одно кажется несомненным: даже когда одна система одной страны кажется доминирующей, другие будут усердно работать, чтобы подорвать ее.", - написал обозреватель.

Как сообщала "Страна", в Афганистане войска Талибана захватили два областных центра за сутки. Оставшиеся военные и чиновники отступили к аэропортам.

Напомним, что президент США Джозеф Байден объявил о прекращении американской военной миссии в Ираке к концу 2021 года.