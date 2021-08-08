Герцог Йоркский Эндрю может предстать перед судом после обвинений в изнасиловании американки, которое случилось 20 лет назад.

37-летняя Вирджиния Робертс из США хочет доказать, что принц ее изнасиловал, когда ей было семнадцать лет. Ранее по этому делу был задержан финансист Джеффри Эпштейн.

Об этом адвокат пострадавшей сообщил в интервью газете Daily Mail

Робертс готовится подать иск на сына Елизаветы II в суд Нью-Йорка в ближайшие дни.

Как сообщает газета, ранее американские законы позволяли пострадавшим от насилия несовершеннолетним подавать иски в суды Нью-Йорка в течение пяти лет после инцидента. Но два года назад эти временные рамки увеличили.

Ранее Букингемский дворец в Лондоне заявлял, что герцог Йоркский Эндрю не имел никаких сексуальных связей с указанной девушкой, а любые подобные утверждения там назвали безосновательным.

Вирджиния Робертс в 2015 году обвинила члена королевской семьи в том, что в 2001 году он был в числе людей, с которыми ее заставляли заниматься сексом. Фигурировавший в этом деле Джеффри Эпштейн был задержан в июле 2019 года.

В том же году Эндрю временно сложил полномочия в королевской семье и перестал появляться на людях.

Вирджиния ранее описывала члена королевской семьи как растлителя и одного из участников вечеринок Эпштейна

10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым. По данным вскрытия, он совершил самоубийство.

Позже ряд благотворительных организаций отказались от покровительства сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю из-за его связей с миллионером-педофилом Эпштейном.