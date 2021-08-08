Соратница Алексея Навального и юристка "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь, которая, как сообщили журналисты, бежала из России, сообщила о разводе с мужем. У пары есть общая дочь.

Об этом она написала в своем Facebook.

По словам Соболь, с мужем ей делить нечего, и она благодарна ему "за все годы, что провели вместе".

Она вспомнила, что пережила с мужем многое, в частности, нападение на него в 2016 году. Комментировать развод Соболь не стала, сообщив лишь, что "расстались в хороших отношениях".

По ее словам, дочь они будут воспитывать в согласии друг с другом.

Ранее "Страна" писала, что Любовь Соболь бежала из России после приговора

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику "Шаритэ".

Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации.

17 января Навальный прилетел в Москву и его сразу задержали. Уже 2 февраля, московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.

23 марта команда Навального объявила о запуске "большой политической кампании" по освобождению его из тюрьмы и анонсировала новый масштабный митинг по всей России. По заявлению организаторов, точная дата протестного мероприятия будет определена, когда число предполагаемых участников достигнет не менее полумиллиона человек.

25 марта адвокаты Навального сообщили, что у Навального уже месяц сильные боли и не работает одна нога. По словам его адвоката Ольги Михайловой, он испытывает сильные боли в спине уже в течение четырех недель, хотя сам политик в последних публикациях в социальных сетях об этом не сообщал.

31 марта Навальный объявил голодовку. Политик требует допустить к нему врача в связи с плохим состоянием здоровья.

Позже в сети появились видеозаписи быта российского оппозиционера Алексея Навального, который 31 марта объявил голодовку и пожаловался на бесчинства работников исправительного учреждения.

В начале июня Фонд и штабы Навального суд признал экстремистскими организациями и запретил их работу