В ФСБ России впервые рассекретили документы, которые доказывают подготовку военных в Японии к нападению на СССР. В частности, 3-й японской армии еще в январе 1938 году был отдан приказ о приведении ее в боевую готовность.

О таком приказе рассказал последний командир японской Квантунской армии Отодзо Ямада в декабре 1949 года во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками, передает РИА Новости.

Согласно протоколу, Ямада признал, что еще в январе 1938-го "отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом".

Этот приказ был отдан во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан.

Ямаду тогда назначили командующим 3-й армии, которая размещалась в Манчжурии на границе с СССР, а в 1944 году он возглавил Квантунскую армию. Военачальник признался, что приказ № 70 "свидетельствует об усилении готовности к войне".

"Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы", - говорилось в приказе № 70.

Японские военные проводили тогда масштабную "разведку боем", оценивая состояние советских войск и надежность их обороны. Двухнедельные бои закончились победой Красной армии, которой руководил будущий маршал Георгий Константинович Жуков.

В сентябре 1940 года в Берлине страны "оси" подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств во главе с Германией, Италией и Японией. Договор о взаимном нейтралитете (1941 год) между Москвой и Токио позволил на некоторое время обезопасить восточные границы СССР, но не изменил общей расстановки сил.

В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против Советского Союза.

Готовясь к войне против Союза и других государств, правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Японские милитаристы рассматривали его как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. В то же время с 1928 года Женевский протокол запрещал его использование.

Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Берлина и Токио, объявил последним войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской армии определили безоговорочную капитуляцию Японии. Второго сентября 1945 года ее правительство подписало акт о капитуляции, что ознаменовало окончание Второй мировой войны.

Последней точкой в завершении конфликта стал Хабаровский процесс, на котором военный трибунал Приморского округа приговорил 12 бывших военнослужащих Квантунской армии к тюремным срокам за разработку запрещенных Женевским протоколом вооружений.

"На протяжении многих лет существует и намеренно вбрасывается в российский историографический дискурс тезис о неспровоцированной советской агрессии против Японии в августе 1945 года, которая была совершена якобы в нарушение советско-японского пакта о нейтралитете, подписанного в Москве в апреле 1941 года", - отметил после публикации рассекреченных документов историк кандидат исторических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.

"Провокации (руководимые Японией - Ред.) происходили как на советской границе, так на море в отношении американских судов, доставлявших в СССР по ленд-лизу товары, технику, необходимые Советскому Союзу для борьбы агрессией", - добавил он.

Ранее были опубликованы документы Генштаба СССР, опровергающие главный миф о Великой Отечественной войне.

Напомним, что "Страна" разбиралась, как и почему 80 лет назад Гитлер напал на Советский Союз.