Беларусь обвинила Литву в неоказании медпомощи беженцам на границе
Государственный пограничный комитет Беларуси обвинил пограничников из Литвы в неоказании медицинской помощи мигрантам, которые массово прибывают на границу последнее время.
Об этом говорится в сообщении, распространенном в телеграм-канале ГПК
Согласно сообщению, утром пограничники республики Беларусь увидели группу из 9 иностранцев, которую литовцы якобы привезли на границу и пытались выдворить из страны насильно.
Пограничная служба Белоруси им выдворить таким образом беженцев не дала.
Одной мигрантке стало плохо на линии границы из-за чего та потеряла сознание.
На месте ей была оказана первая помощь, позже иностранку доставили в больницу для медосмотра.
Пограничники республики Беларусь сообщают, что подобные инциденты происходят не впервые.
Напомним, ранее пограничники Литвы сообщили о стрельбе со стороны Беларуси.
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Как сообщалось, на границе Беларуси и Литвы умер гражданин Ирака.
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