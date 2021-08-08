Государственный пограничный комитет Беларуси обвинил пограничников из Литвы в неоказании медицинской помощи мигрантам, которые массово прибывают на границу последнее время.

Об этом говорится в сообщении, распространенном в телеграм-канале ГПК

Согласно сообщению, утром пограничники республики Беларусь увидели группу из 9 иностранцев, которую литовцы якобы привезли на границу и пытались выдворить из страны насильно.

Пограничная служба Белоруси им выдворить таким образом беженцев не дала.

Одной мигрантке стало плохо на линии границы из-за чего та потеряла сознание.

На месте ей была оказана первая помощь, позже иностранку доставили в больницу для медосмотра.

Пограничники республики Беларусь сообщают, что подобные инциденты происходят не впервые.

Напомним, ранее пограничники Литвы сообщили о стрельбе со стороны Беларуси.

Ранее мы рассказывали, что в последние месяцы в Литве наблюдается всплеск миграции.

Из-за потока нелегалов Литва предложила ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

Как сообщалось, на границе Беларуси и Литвы умер гражданин Ирака.

В Беларуси смерть мигранта на границе назвали "шокирующим убийством". Лукашенко пообещал помочь семье погибшего.

Также сообщалось, что Литва решила строить забор от мигрантов на границе с Беларусью в кредит

Этот забор планируют построить за 2 года.