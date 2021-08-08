В МОЗ объяснили украинцам, как закладки для книг и взгляды вдаль помогают сохранить зрение
В Центре общественного здоровья дали рекомендации украинцам, которые вынуждены длительное время напрягать зрение.
Рекомендации опубликованы на Facebook-странице Центра общественного здоровья.
Специалисты напоминают, что глаза имеют наибольшую нагрузку по сравнению с другими органами чувств, ведь подавляющее большинство информации человек получает именно через зрение.
Почти вся деятельность человека, как познания окружающего мира, ориентация в пространстве, работа, учеба и отдых происходят благодаря функционированию органов зрения.
А в современном мире к существующим нагрузкам добавляется и использование электронных гаджетов.
В Минздраве в связи с этим рекомендуют:
- Каждые 20 минут смотреть вдаль в течение 20 секунд. Удобнее делать это с таймером.
- Поочередно читайте электронные и печатные книги;
- Сделайте в книгах закладки с определенной периодичностью для того, чтобы они напоминали, что пора сделать перерыв и посмотреть в окно. У электронных книг также есть функция закладок
- Не используйте электронные устройства в условиях яркого освещения из-за возможных бликов на дисплее, которые вызывают дополнительное напряжение.
- Настройте на комфортный уровень параметров яркости и контрастности экрана устройства;
- Удерживайте правильную осанку, чтобы избежать лишнего напряжения мышц и головной боли, связанной с напряжением глаз
- При использовании устройство необходимо удерживать на расстоянии от глаз, оптимально, если это будет от 45 до 60 см;
- Не забывайте моргать глазами при использовании устройства.
После занятий с применением электронных устройств необходимо проводить упражнения гимнастики для глаз.
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