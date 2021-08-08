Российская художественная гимнастка, 13-кратная чемпионка мира Дина Аверина заявила, что в финале личного многоборья на Олимпиаде в Токио Олимпийских играх она поняла, что судьи не поставят ей оценки выше, чем у израильтянки вне зависимости от ее спортивного выступления.

Об этом спортсменка рассказала в интервью "Матч ТВ".

"Я знала все оценки по ходу выступления, я не смогла понять судейство, раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло, - отметила Аверина. - Сегодня Ирина Винер-Усманова (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер команды - Ред.) мне сказала: "Дин, у тебя есть шанс, борись до конца - не подведи страну, покажи настоящую художественную гимнастику".

"Я сразу же поняла, что мне не поставят (оценки выше, чем у Ашрам - Ред.), чуда не произошло, к сожалению. Надо успокоиться и подумать. Я расстроена, обижена. Надо подождать и потом думать, что будет дальше", - добавила она.

Россия впервые с 1996 года осталась без золотой медали на Олимпиаде в личном многоборье по художественной гимнастике после того, как Дине Авериной не хватило 0,15 была до победы, а первое место было отдано израильской гимнастке Линой Ашрам.

Как сообщала "Страна", на Олимпиаде в последний день соревнований обнаружили 26 зараженных Covid-19.

Напомним, что спортивные гимнастки России взяли первое в истории "золото" Игр после психологической травмы американки.