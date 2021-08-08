Соратница российского оппозиционера Алексея Навального и юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь покинула Россию, и теперь ей грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленные источники.

Тюремное заключение грозит оппозиционерке из-за вынесенного в ее отношении судебного решения о ночном домашнем аресте, который она нарушила в случае, если подтвердится, что она покинула страну.

"Соболь дважды осуждена, однако ни один из приговоров не предполагал отбытия наказания в колонии. Теперь, когда она нарушила действующие ограничения, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на колонию", - сообщил источник.

В то же время телеканал Рен-ТВ со ссылкой на неназванного собеседника сообщил, что Соболь улетела в Стамбул вечером, 7 августа, рейсом из Внуково.

Приговор в отношение сторонницы Навального Любови Соболь был вынесен 3 августа. Юристку отправили на ночной домашний арест, ей запретили покидать дом с 22:00 до 6 утра и покидать территорию Московской области.

Трижды в месяц Соболь должна была отмечаться в инспекции.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику "Шаритэ".

Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации.

17 января Навальный прилетел в Москву и его сразу задержали. Уже 2 февраля, московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.

23 марта команда Навального объявила о запуске "большой политической кампании" по освобождению его из тюрьмы и анонсировала новый масштабный митинг по всей России. По заявлению организаторов, точная дата протестного мероприятия будет определена, когда число предполагаемых участников достигнет не менее полумиллиона человек.

25 марта адвокаты Навального сообщили, что у Навального уже месяц сильные боли и не работает одна нога. По словам его адвоката Ольги Михайловой, он испытывает сильные боли в спине уже в течение четырех недель, хотя сам политик в последних публикациях в социальных сетях об этом не сообщал.

31 марта Навальный объявил голодовку. Политик требует допустить к нему врача в связи с плохим состоянием здоровья.

Позже в сети появились видеозаписи быта российского оппозиционера Алексея Навального, который 31 марта объявил голодовку и пожаловался на бесчинства работников исправительного учреждения.

В начале июня Фонд и штабы Навального суд признал экстремистскими организациями и запретил их работу