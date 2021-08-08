В Германии кампания по борьбе с коронавирусом, включая карантинные меры и вакцинацию, предположительно, помогла спасти более 38 000 жизней в период с января по июля 2021 года.

Об этом передает DW со ссылкой на Эпидемиологический бюллетень RKI.

Эксперты Института Коха смоделировали различные сценарии развития эпидемиологической ситуации: с кампанией вакцинации и без нее.

По данным RKI, ограничительные антикоронавирусные меры и вакцинация помогли предотвратить 706 тысяч заражений и снизить на 76,6 тыс. количество пациентов в медицинских учреждениях (в том числе на около 19,6 тыс. больных, которые бы нуждались в интенсивной терапии).

Таким образом, специалисты констатировали, что благодаря прививкам Германии удалось избежать около 38,3 тыс. смертей от коронавируса.

"Данные показывают существенную пользу вакцинации против коронавируса уже в первые 6,5 месяцев кампании в Германии в 2021 году", - сказано в исследовании ученых.

Как сообщала "Страна", китайские ученые призвали срочно найти природные резервуары, которые способны распространять вирусы, подобные COVID-19. Это важно для предотвращения пандемий, которые вызваны новыми зоонозными патогенами, которые в последнее время появляются с устрашающей регулярностью и быстротой.

Напомним, что третий день подряд число заражений в Украине превышает 1 000 человек.