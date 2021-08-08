Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр проведет беседу с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая обнималась с россиянкой Ласицкене после соревнований в Токио. Также она заявила, что ожидает от Ярославы услышать ее собственное "объяснение".

Об этом замглавы Минобороны, юристка Анна Маляр написала у себя в фейсбуке.

Маляр считает, что фото Ярославы Магучих рядом со спортсменкой из России Марией Ласицкене "вызвало возмутительную реакцию в обществе".

Маляр утверждает, что украинские спортсмены "должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война", что, по мнению Анны, "накладывает определенную ответственность"

Маляр также говорит, что совместные фото спортсменок могут быть «использованы врагом как информационно-психологическая пушка", а поведение спортсменов может являться "объектом информационных спецопераций".

При этом Маляр призывает "прекратить травлю" Ярославы, "пока мы не услышим ее собственное объяснение"

Встречу со спортсменкой Маляр хочет провести сразу по возвращению Ярославы из Японии.

"О результатах разговора сообщу", - пишет замглавы Минобороны.

Напомним, 7 августа легкоатлетка Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат в ровно 2 метра.

Более удачно выступила российская спортсменка Мария Ласицкене. Она прыгнула на 2 метра 4 сантиметра и заняла первое место.

Сразу после исполнения прыжков Магучих и Ласицкене взяли свои флаги и сделали совместную дружескую фотографию.

Ранее "Страна" писала, что украинка Магучих выиграла "золото" в прыжках высоту на чемпионате Европы с новым рекордом

Также "Страна" сообщала, что эксперт телешоу "Говорит Украина" Анна Маляр стала замминистра обороны.