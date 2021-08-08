Работники миграционной службы Умани принудительно вернут в страну происхождения 51-летнего уроженца Великобритании. Он совершил хулиганские действия в синагоге, за что на него составили админпротокол.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины

Из-за хулиганства в молитвенном доме на нарушителя порядка был составлен протокол по ст.173 КуАП (мелкое хулиганство)

Когда работники миграционной службы начали проверку, оказалось, что британец нарушил правила пребывания в Украине.

За это на него составили еще один админпротокол по ч.1.ст.203 КУоАП (невыполнение решения про запрет на въезд в Украину). Нарушителя оштрафовали на 3400 грн.

А за нарушение общественного порядка в синагоге иностранцу придется принудительно вернуться в страну происхождения в ближайшие 5 дней.

В миграционной службе отмечают, что "по меньшей мере три новых года по иудейскому календарю ему придется встречать вне Украины из-за установленного запрета на въезд".

Фото: Государственная миграционная служба Украины

В Умани в этом году с 6 по 8 сентября паломники-хасиды будут праздновать наступление нового 5782 года по иудейскому календарю. Как сообщалось, за месяц до Рош ха-Шана в Умань прибыли первые пять тысяч хасидов

В Миграционной службе напомнили, что нарушение миграционных правил грозит административной ответственностью. И что граждане Израиля могут пользоваться безвизовым режимом, находясь на территории Украины до 90 суток в течение 180 суток.

Напомним, в июле в Херсоне оставили без реального срока парней, отметивших день рождения Гитлера попыткой сжечь синагогу

Также "Страна" сообщала, что в Николаеве вандалы нарисовали свастику возле ворот синагоги.