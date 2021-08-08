Высокий уровень глюкозы в организмы может приводить к поражению легких и тромбозам в случае заболевания коронавирусом. К таким выводам пришли ученые из швейцарского научного проекта Blue Brain после анализа результатов работы созданной ими нейросети. Искусственный интеллект проанализировал сотни тысяч "коронавирусных" исследований, чтобы помочь ученым приблизиться к ответу на вопрос, почему одни люди переносят болезнь легче, а другие - тяжелее.

Выводы ученых публикует издание EurekAlert.

Нейросеть проанализировала 400 тысяч исследований, связанных с Covid-19, доступ к которым был открыт в течение пандемии.

Искусственный интеллект обнаружил закономерность - наиболее часто фигурировала такая переменная как метаболизм глюкозы.

Затем ученым удалось изучить, как уровень глюкозы в крови на разных этапах болезни влияет на тяжесть течения болезни.

Специалисты связали высокий уровень глюкозы с более тяжелым течением коронавирусной болезни. Среди перечисленных осложнений - тромбозы, поражения легких, полиорганная недостаточть.

При этом ученые Blue Brain напоминают, что их результаты не имеют экспериментального подтверждения, и являются гипотетическими.

Напомним, в прошлом году ученые из Лондонского королевского колледжа и Мельбурнского университета выяснили, что коронавирус повышает риск развития диабета, а диабет, в свою очередь, осложняет течение коронавирусной болезни.

Ранее ученые сообщали, что на тяжесть течения коронавирусной болезни влияет диабет, заболевания сердца и хронические заболевания легких.