В Болградском районе Одесской области погиб 10-летний мальчик. Его ударило током, когда он начал обрабатывать зерно на круподерке (круподерка, крупорушка - оборудование для лущения зерна, покрытого оболочкой, - Ред)

Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции в Одесской области.

По данным полиции, мальчика нашла в бессознательном состоянии в хозяйственном помещении его сестра. На место вызвали врачей, которым осталось лишь констатировать смерть мальчика.

На месте работает полиция, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.115 УК (убийство) с пометкой "несчастный случай".

Ранее "Страна" сообщала, что в Тернополе школьницу ударил током автомат с игрушками.

Ребенок попытался достать игрушку, но когда девочка коснулась кнопки для управления краном, ее ударило током. Из-за электрического удара ее отбросило на асфальт. С термическими ожогами девочку доставили в медицинское учреждение.

Также мы "Страна", писала, что в Одессе подросток получил удар током после того, как на спор взялся за высоковольтную линию.

Дети решили прокатиться на поезде, и залезли на крышу подвижного состава. Как сообщалось, они решили поспорить на 25 гривен, кто дотронется до высоковольтной линии. Когда один из них коснулся линии, то загорелся и мгновенно упал.

Недавно "Страна" сообщала, что во Львовской области из-за удара молнии погиб ребенок 2007 года рождения.

Мы также рассказывали, как в Жмеринке Винницкой области 11-летний мальчик пострадал от удара током, который он получил, когда забрался на крышу грузового электропоезда.