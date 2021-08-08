Погодные колебания продолжаются. После прохладных выходных украинцев ждет жаркий понедельник
После относительно прохладных выходных в Украину снова вернется жара до +34. Местами летнюю жару "разбавят" грозовые ливни.
Об этом свидетельствуют данные прогноза Укргидрометцентра.
Согласно выводам синоптиков, в понедельник в Украине средняя температура установится в интервале от +24 до+34 градусов.
Жарче всего будет на востоке и севере, а прохладнее - на Западной Украине.
Самые высокие значения столбики термометров покажут в Луганской области. Там ожидается до +34 градусов.
Не намного прохладнее будет в Донецкой, Харьковской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там днем ожидается до +31 градуса.
В большинстве западных областей ожидается +26.
В понедельник по всей стране ожидается ясная погода без осадков. На западе и востоке могут пройти кратковременные грозовые дожди, в Карпатах ожидается шквальный ветер.
В Киеве в понедельник, 9 августа, целый день будет сухая и жаркая погода. Ночью будет довольно прохладно - +15, а днем воздух прогреется до +29 градусов.
Фото: карта Укргидрометцентра
Напомним, в Украине из-за непогоды без света сидят жители 55 населенных пунктов
Как сообщалось, в пятницу в западных регионах Украины объявили оранжевый уровень опасности из-за непогоды