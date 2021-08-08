После относительно прохладных выходных в Украину снова вернется жара до +34. Местами летнюю жару "разбавят" грозовые ливни.

Об этом свидетельствуют данные прогноза Укргидрометцентра.

Согласно выводам синоптиков, в понедельник в Украине средняя температура установится в интервале от +24 до+34 градусов.

Жарче всего будет на востоке и севере, а прохладнее - на Западной Украине.

Самые высокие значения столбики термометров покажут в Луганской области. Там ожидается до +34 градусов.

Не намного прохладнее будет в Донецкой, Харьковской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там днем ожидается до +31 градуса.

В большинстве западных областей ожидается +26.

В понедельник по всей стране ожидается ясная погода без осадков. На западе и востоке могут пройти кратковременные грозовые дожди, в Карпатах ожидается шквальный ветер.

В Киеве в понедельник, 9 августа, целый день будет сухая и жаркая погода. Ночью будет довольно прохладно - +15, а днем воздух прогреется до +29 градусов.

Фото: карта Укргидрометцентра

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Как сообщалось, в пятницу в западных регионах Украины объявили оранжевый уровень опасности из-за непогоды