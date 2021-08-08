В воскресенье, 8 августа, были опубликованы первые детали авиакатастрофы под Ивано-Франковском. Тогда самолет "Адвантик ВТ-10" рухнул на частный дом, но жертв удалось избежать.

Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Согласно предварительным данным, подготовка к полету проводилась пилотом самостоятельно, в период с 09:40 до 09:55 на территории ВПП "Коломыя". Ему помогал помощник пилота.

После этого судно заправили, а замечаний к техническому состоянию не оказалось.

Согласно информации Укргидрометцентра, погодные условия в тот момент были достаточно комфортными. Видимость достигала 20 км, а ветер был около 1-2 м/с. Температура воздуха составляла 30-32 градуса по Цельсию, а давление снизилось до 1011,5 ГПа.

В ходе расследования правоохранители собрали информацию про работу взлетно-посадочной полосы "Коломыя", осмотрели ангар и провели допросы технического персонала и помощника пилота.

В день катастрофы полиция опросила свидетелей и выполнила экспертизы на самолете аналогичной конструкции.

Сейчас продолжается техническое расследование, результаты которого хотят обнародовать до 20 августа этого года.

Напомним, в момент крушения самолета на дом вблизи села Шепаровцы в Ивано-Франковской области, там находилась женщина и двое детей. Все они успели выбежать из него.

"Страна" также разбиралась в причинах авиакрушения. В частности, было установлено - на борту был пилот и трое хасидов-граждан Соединенных Штатов.