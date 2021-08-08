В Запорожской области на курортную Кирилловку, которая в этом сезоне переживает нашествие медуз, морских блох и комаров, обрушились проливные дожди.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления службы чрезвычайных ситуаций в Запорожской области.

Как сообщается, накануне в Кирилловке прошел сильнейший дождь и ветер со скоростью до 20 м/с.

Из-за непогоды ливни затопили 3 частных двора на Приморском бульваре.

Судя по видео, вода залила полностью дворы, затопила жилища людей.

Фото: Вода поднялась и затопило кухню в одном из домов. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Воду из дворов спасатели откачивали с помощью специального оборудования. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Всего спасатели выкачали 600 кубометров воды.

"Привлекли 1 единицу техники, 3 мотопомпы, и шесть человек личного состава", - сообщили в ГСЧС

Ранее мы писали о том, что в Кирилловке, которая стала одним из самых популярных мест отдыха украинцев, этим летом наблюдается нашествие медуз. Как следствие туристы укладывали морских существ в "братские могилы". В одну из таких ям провалилась женщина.

Туристы, которые отдыхают в Кирилловке, рассказывают, что в августе в воду зайти сможет только самый отважный. Куски медуз плавают в воде, после выхода из моря печет тело. На глубине в нескольких метрах от берега просто "кисель" из медуз.