После знакомства в кафе с "красивым Тамерланом" киевлянка не досчиталась 8 тысяч евро. Инцидент случился в минувшую субботу в центре Киева.

Об этом "Стране" рассказали источники в патрульной полиции.

Все началось с того, что две подруги отдыхали в кафе "Каста" на Крещатике. Там они познакомились с двумя импозантными иностранцами. Парни как водится сами подсели к ним, угостили коктейлями, делали комплименты.

Знакомство решили продолжить в квартире одной из девушек в том же Печерском районе столицы.

Приехав домой с гостями, они все вместе распивали спиртное в большом количестве. Когда же хозяйка квартиры проснулась утром, то обнаружила пропажу из тайника в квартире почти 8 тысяч евро. Кроме того ухажер прихватил даже 300 гривен с мелочью, которые лежали на видном месте в квартире.

Как узнала "Страна" из собственных источников в патрульной полиции, все что смогла рассказать правоохранителям потерпевшая, так это в чем одет был один из ее новых знакомых и то, что он представился красивым именем Тамерлан.

Полиция начала расследование по ч.2 ст.185 УК Украины - Кража, совершенная группой лиц, но если окажется что девушкам в спиртное новые знакомцы добавили клофелин или другие препараты, квалификация изменится на более тяжкую ч.2 ст.187УК Украины - Разбой, совершенный группой лиц.

Также правоохранители осматривают видеозаписи в кафе чтобы установить личности ухажеров. Не исключено что этот "дуэт Тамерлана" обработал не одну доверчивую жертву.

Напомним, в аэропорту Киева задержали мошенника из Германии, который прятался от Интерпола

Ранее "Страна" сообщала, что полиция задержала в Виннице мошенника, который представлялся иностранцем и обчищал пенсионеров.